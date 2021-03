Ilary Blasi, che gaffe all’Isola 2021: lo spoiler ai naufraghi (Video)

La gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021 è di quelle che il pubblico ama. Non è la prima volta che succede, il primato dello spoiler in questo reality show spetta a Mara Venier che nelle sue edizioni da opinionista ha fatto esattamente la stessa gaffe. Una scena che è rimasta nei ricordi di tutti: in quella edizione c’era Alessia Marcuzzi alla conduzione e Mara era opinionista insieme ad Alfonso Signorini. Cecilia Rodriguez era su Playa Des..da, ma i naufraghi sull’Isola non erano a conoscenza di questa Playa. La Venier fece una domanda a Valerio Scanu che stava imitando Belen Rodriguez e gli domandò cosa pensava di sua sorella Cecilia sull’altra spiaggia. Il resto è storia.

Stasera è successa esattamente la stessa cosa. Ilary Blasi ha spoilerato l’esistenza di Parasite Island! Dopo la prova ricompensa della terza puntata, in cui c’è stato lo scambio di un naufrago tra Rafinados e Burinos, la conduttrice ha fatto una battuta a Brando Giorgi. Proprio lui infatti ha cambiato squadra, dopo che i Burinos hanno vinto la prova. Gli ha detto infatti che la sua permanenza tra i Rafinados è durata così poco che forse è durato meno del Visconte su Parasite Island. Però si è fermata forse in tempo: Parasite lo ha pronunciato a metà, poi si è tappata la bocca da sola.

Ilary Blasi con la mano sulla bocca rimarrà una delle immagini simbolo di questa edizione. I naufraghi hanno sentito chiaro e tondo, ma forse avendo sentito una parola a metà non hanno ben intuito a cosa Ilary potesse riferirsi. La produzione spera sia andata così, almeno. La Blasi non ha commentato, è andata avanti facendo finta di nulla e ha cambiato discorso. Anche chiudendo il collegamento con la Palapa non ha commentato.

A far sorridere il pubblico però è anche un altro dettaglio. Poco prima infatti Ilary ha rimproverato Tommaso Zorzi che pure ha nominato Parasite Island. E anche Tommaso si è tappato la bocca da solo! Ma nel suo caso il collegamento era chiuso, quindi nessuna gaffe. Le loro due foto con le bocche tappate, però, hanno fatto il giro dei social in poco tempo.