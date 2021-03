Isola 2021, la scelta di Akash fa infuriare Ilary: il video

Ilary Blasi ha regalato al suo pubblico una sfuriata all’Isola dei Famosi 2021 di quelle che i suoi fan aspettano sempre con ansia. Il video, manco a dirlo, è diventato subito virale sui social. La conduttrice ha dimostrato in tre anni di Grande Fratello Vip di essere schietta e sincera, di non temere i concorrenti e di non lasciarsi intimorire da niente e da nessuno. La conduttrice perfetta per i reality show, secondo tanti. E lo ha dimostrato ancora una volta stasera. Il malcapitato stavolta è stato Akash Kumar, che è stato eliminato stasera dal gioco. Il pubblico ha deciso di mandarlo a casa, lui ha deciso di rinunciare anche alla seconda possibilità.

Dopo l’eliminazione infatti è sbarcato su Parasite Island, su cui Ilary ha fatto una gaffe, ma non ha accettato di proseguire mettendosi in gioco con Fariba e Ubaldo. Anche lui come il Visconte non è rimasto su Parasite Island, nonostante conduttrice e opinionisti abbiano tentato in tutti i modi di convincerlo. Anche Fariba le ha tentate tutte, ma non c’è stato verso. Sono state alcune parole di Akash a scatenare la rabbia del pubblico e dello studio. Il modello infatti ha detto di voler tornare a casa perché aveva vinto la sua Isola. Frasi di circostanza, ma lui ha aggiunto altri dettagli.

Akash ha spiegato che sente di aver vinto perché ha avuto modo di riflettere sulla sua precedente relazione amorosa. Ha aggiunto che prima di partire si era già prefissato che gli sarebbero bastati pochi giorni sull’Isola dei Famosi. Dopo questa ammissione, Elettra Lamborghini ha detto che è una cosa ingiusta da pensare mentre Ilary ha perso la pazienza. La conduttrice si è infuriata contro Akash e non gliele ha mandate a dire:

“Mi dispiace perché tu volevi fare quest’isola e noi abbiamo scelto te. Abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te”

Il discorso di Ilary non fa una piega: hanno lasciato a casa un Vip che magari avrebbe affrontato meglio e più volentieri il reality show. A lei ha pure seccato aver dato spazio a qualcuno che già in partenza sapeva di voler andare via dopo poco tempo. Non potendolo di certo obbligarlo, quindi gli ha fatto la domanda secca: rimani o vai? Lui ha detto di voler andare via. Quindi la Blasi ha chiuso il tutto con queste parole: “Ok perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao Akash!”. Alla conduttrice ha fatto eco Elettra, con un sonoro “Salutami a soreta”. Insomma, il percorso di Akash all’Isola dei Famosi 2021 non si è concluso nel migliore dei modi.