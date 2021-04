Isola dei Famosi 2021 dodicesima puntata: eliminato, nominati e rimproveri

Eliminato e nomination dell’Isola dei Famosi del 26 aprile sono stati svelati nel corso della dodicesima puntata, ma prima è stata fatta la divisione in gruppi. Ilary Blasi si è collegata con i naufraghi che stavolta non erano in Palapa, ma sulla spiaggia per dividersi in Primitivi e Arrivisti. Il gruppo originale ha ceduto quattro naufraghi agli Arrivisti, scelti dalla leader in carica Francesca Lodo. Ai nuovi concorrenti Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera hanno accolto Isolde, Fariba, Roberto e Awed. I quattro hanno anche lasciato la loro porzione di riso, perché negli Arrivisti ne è prevista la metà. Manuela ha chiesto di poter passare dall’altra parte, ma il regolamento non lo permetteva.

Gli Arrivisti non solo vivono con la metà porzione di riso al giorno, ma hanno anche dei continui svantaggi che vedremo nelle prossime puntate. I due gruppi si sono subito sfidati, tre contro tre: Matteo, Roberto e Isolde contro Gilles, Ubaldo e Angela. Hanno vinto gli Arrivisti che hanno potuto fare una doccia con acqua dolce e prodotti a disposizione. Dopo la prova, Ilary ha dato il via ai confronti partendo dagli ultimi giorni di Vera Gemma e Fariba Tehrani, difese in studio da Asia Argento e Giulia Salemi. Francesca si è confrontata con Vera e si è parlato anche dello scontro dietro le quinte con Valentina Persia, mentre Fariba è finita sotto accusa perché ha usato mezza cipolla senza chiedere al gruppo.

Ma anche gli Arrivisti originali hanno avuto i primi scontri, in particolare c’è stato un Manuela contro tutti. Ci sono state scintille anche stasera, prima di passare a una clip simpatica sui baci di Awed e tanti altri naufraghi. Proprio da questo ha preso spunto la produzione per un’altra prova della dodicesima puntata dell’Isola 2021: un bacio sott’acqua a coppie. Si sono sfidati Awed e Manuela, Matteo e Vera, Gilles e Francesca. Gilles si è tirato indietro, non voleva farla pensando alla fidanzata Miriam, quindi anche Francesca ha dovuto rinunciare e c’è stato poi lo sbrocco di Gilles contro lo studio. In palio una amatriciana per due, che è stata vinta da Vera e Matteo. Per la prima c’era in studio Asia, che ha incoraggiato la sua amica:

“Mi sto commuovendo. Ti voglio ricordare chi sei, Vera. Ti conosco da quando eravamo ragazzine. Hai passato ostacoli nella vita che questo è un gioco da ragazzi. Quante persone ti hanno già esclusa? Non ti far mettere in un angolo da questi quattro scappati di casa. Sono fiera di te”

Asia si è poi sfogata anche direttamente con Gilles, mentre Giulia Salemi ha avuto uno scontro con la Persia. Entrambe hanno bacchettato i naufraghi per come hanno trattato Vera e Fariba. Dopo questi confronti, Ilary ha letto il verdetto del televoto: Vera Gemma è l’eliminata dell’Isola dei Famosi del 26 aprile 2021. Le percentuali del televoto: Vera 57% e Fariba 43%. Prima di lasciare la Palapa, Vera ha dato il suo bacio per la nomination e lo ha dato a Vera.

In questa puntata sono stati eletti due leader, uno per ogni fazione. Andrea Cerioli e Matteo Diamante sono i due leader. Dopo una lettera d’amore di Jeda a Vera, Ilary ha dato il via alle nomination all’Isola dei Famosi di stasera. Quattro concorrenti al televoto: due nominati dai gruppi, due dai leader. Gli Arrivisti hanno fatto nomination segrete, i Primitivi palesi. I nominati sono Roberto, Manuela, Miryea e Ubaldo. Matteo ha scelto anche il nominato del suo gruppo tra Awed e Roberto, perché c’era un ex aequo. Queste le nomination nel dettaglio: