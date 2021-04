Isola dei Famosi, lo scontro tra Vera e Valentina fuori onda: cos’è successo

Ilary Blasi ne ha parlato ieri sera in puntata, ma nel daytime di oggi è andato in onda il momento: cosa si sono dette le due naufraghe

Vera Gemma e Valentina Persia hanno litigato durante la puntata di ieri sera, ma lo scontro non è andato in onda. La discussione è avvenuta nel tragitto tra la spiaggia e la Palapa, dopo la prova del leader salvador. Ilary Blasi ha accennato alla cosa chiedendo alle due di spiegare cosa fosse successo, appena si è collegata con loro. Valentina e Vera hanno discusso anche in Palapa, ma da come era stato descritto lo scontro sembrava fosse stato davvero acceso. Sarà andata davvero così? Lo scontro è andato in onda nel daytime dell’Isola dei Famosi 2021 di oggi e chi si aspettava stracci volanti sarà rimasto probabilmente deluso.

Ilary aveva parlato di un duro confronto, ma è stato invece un battibecco come altri. Anzi, su questa Isola i naufraghi hanno abituato il pubblico a ben altro. Mentre raggiungevano la Palapa, Valentina ha avuto uno sfogo con Vera Gemma: “Dovevi dire grazie che mi hai votato, scusate eh. Sei stata con le lacrime agli occhi tutto il tempo”. Vera si è difesa dicendo di aver avuto un giorno di crisi, come può succedere a chiunque. Valentina non ha messo in dubbio questo, ma semplicemente secondo lei non doveva rimangiarsi l’aver chiesto di nominarla. “Eh, ma lo hai detto votatemi”, ha infatti aggiunto. Vera ha replicato spiegando che quel giorno si è svegliata con un umore diverso e che le sarebbe piaciuto restare. Valentina ha fatto notare che avrebbe dovuto dirlo, come aveva detto di voler essere nominata.

Tutto qui, lo scontro tra Vera Gemma e Valentina Persia nel fuori onda si è limitato a questo. Di sicuro è stato un confronto veloce, ma dai toni non accesi insomma. Lo scontro è nato dalla scelta di Francesca Lodo di salvare Miryea e mandare in nomination Vera. La leader salvador ha spiegato di voler dare una possibilità a Miryea anche perché Vera il giorno prima aveva chiesto di essere nominata, perché stanca e provata. In effetti la Gemma non se la passa benissimo, soprattutto per il clima teso con il resto del gruppo.

Vera ha confermato che il giorno prima aveva chiesto di essere nominata, ma secondo lei era solo un momento di sfogo e non una vera richiesta. Nel momento in cui è stata nominata da Francesca, però, avrebbe dovuto confermare quanto raccontato e non rimangiarselo, sentendosi ancora una volta vittima del gruppo: questo le ha spiegato la Persia, anche in collegamento con la Blasi.