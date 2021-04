Isola dei Famosi undicesima puntata: nominati, un abbandono e new entry

L’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è partita con la presentazione dei nuovi quattro naufraghi, definiti ‘gli arrivisti‘. Hanno preso parte a questa edizione del reality show Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia. Determinati, astuti e intenzionati a dare il massimo sono approdati in Honduras e hanno subito dimostrato di voler dare del filo da torcere al gruppo. Vivranno sulla stessa spiaggia, ma in un accampamento differente.

Non si è perso troppo tempo: gli arrivisti hanno subito scelto chi sfidare in una nuova difficile prova per il fuoco. I nuovi arrivati hanno scelto di sfidare Fariba. Angela, Andrea e Francesca. Hanno vinto la sfida i quattro arrivisti, che hanno conquistato così il fuoco. La puntata è andata avanti con Vera Gemma al centro delle polemiche in Palapa. Miryea sembra aver cambiato idea sul suo conto e gli altri naufraghi continuano a essere diffidenti nei suoi confronti.

Dallo studio è arrivato il sostegno da parte degli opinionisti per Vera. In particolare, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi le hanno consigliato di continuare a essere se stessa. Dopo di che, Ilary Blasi ha salutato Brando Giorgi, che ha dovuto abbandonare l’Honduras per eseguire un’operazione agli occhi.

Cerioli è tornato al centro della scena, in quanto questa settimana ha ammesso che il cibo è il suo punto debole. Non fa mistero sul fatto che ha molta fame e sta facendo fatica. Nel corso della serata, Massimiliano Rosolino ha mostrato ai concorrenti una cesta con vari alimenti e vino. A mettersi alla prova per conquistare questa ricompensa è stato proprio Cerioli, il quale ha tentato di superare il record di Roberto Ciufoli nella prova del fuoco.

Prima di assistere a questa sfida, Ilary Blasi si è collegata con Beatrice Marchetti, che da lunedì ha affrontato la sua esperienza da sola in Playa Imboscada. La conduttrice si è poi collegata di nuovo con la Palapa, dove Cerioli ha superato la prova del fuoco, conquistando la ricompensa e diventando “eroe”.

La Blasi ha poi affrontato i primi problemi nati tra Gilles Rocca e Francesca Lodo nei giorni scorsi. I due amici hanno avuto modo di chiarire, tanto che stasera sono apparsi di nuovo uniti. Ma gli arrivisti, prima di approdare in Honduras, non hanno speso delle parole positive nei confronti di entrambi.

A Gilles è stata poi riservata una sorpresa, attraverso la quale ha avuto modo di parlare con suo padre, presente in studio. In seguito, è arrivato il risultato del televoto. La naufraga più votata dal pubblico è stata Fariba, con il 42%. Miryea ha ricevuto il 41% dei voti e Vera il 17%. Stasera, come accaduto giovedì scorso, non c’è stato nessun eliminato: non è uscita nessuna delle tre naufraghe presenti al televoto. Il leader della puntata ha scelto chi mandare direttamente in nomination tra le due meno votate.

Va segnalato che la puntata di questa sera è stata registrata e non è stata trasmessa in diretta. La Blasi si è poi collegata con Paul Gascoigne, il quale ha dovuto eseguire degli accertamenti medici. L’ex calciatore è stato costretto ad abbandonare il reality show. Subito dopo, è arrivato il momento della prova leader, vinta da Francesca Lodo.

Quest’ultima ha scelto chi mandare direttamente al televoto Vera, mettendo così in salvo Miryea. La scelta di Francesca ha generato non poche polemiche. Dallo studio, tutti e tre gli opinionisti hanno criticato la Lodo, che in questi giorni aveva trascorso del tempo con Vera. Anche Beatrice ha avuto la possibilità di effettuare la prova ricompensa, vincendo un chilo di pasta.

È arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto Vera e Fariba. Questa volta, l’eliminata tornerà in Italia, in quanto entrambe sono già state sulle isole alternative. A Valentina è stata riservata un’importante sorpresa da parte dei suoi figli. La Persia non è riuscita a trattenere le lacrime sentendo le voci dei due bambini.

Awed ha nominato Fariba;

Andrea ha nominato Fariba;

Miryea ha nominato Andrea;

Vera ha nominato Valentina;

Gilles ha nominato Fariba;

Ubaldo ha nominato Isolde;

Francesca ha nominato Awed;

Fariba ha nominato Valentina;

Valentina ha nominato Fariba;

Angela ha nominato Fariba;

Isolde ha nominato Fariba;

Roberto ha nominato Fariba.

Gli arrivisti hanno fatto le nomination palesi:

Matteo ha nominato Roberto;

Emanuela ha nominato Roberto;

Manuela ha nominato Gilles;

Rosaria ha nominato Roberto.

Nel frattempo, in studio ha fatto il suo ingresso Daniela Martani, la quale è stata eliminata attraverso il televoto qualche settimana fa. L’ex naufraga si è scagliata contro Gilles, Francesca, Valentina, Awed e Andrea.