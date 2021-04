Isola, Gilles Rocca sbrocca: “Bravi a parlare”, commento di Zorzi sottovoce

Il naufrago non si è particolarmente distinto per la sua calma e pacatezza, anche oggi ha alzato i toni contro lo studio

Gilles Rocca all’Isola dei Famosi non smette di stupire, se in positivo o in negativo sta al pubblico deciderlo. Anche stasera nel corso della dodicesima puntata ha sbroccato contro lo studio, in particolare dopo le parole di Ilary Blasi e di Tommaso Zorzi. Ad accendere la polemica è stata la sua volontà di non partecipare alla prova ricompensa con Francesca Lodo perché dovevano darsi un bacio – a stampo – sott’acqua. Non se l’è sentita per via della fidanzata Miriam, ma Francesca non ha retto il colpo ed è scoppiata a piangere in Palapa dopo aver visto un piatto di pasta enorme che avrebbe potuto mangiare.

Ilary ha chiesto alla naufraga il motivo dello sfogo, così la Lodo ha spiegato che ha capito le motivazioni di Gilles ma ha sottolineato che è un gioco. Non ha negato di aver rosicato vedendo la pasta. Anche la Blasi ha evidenziato il fatto che Gilles aveva sostenuto poco prima di non avere problemi con Miriam, per cui non capiva il suo tirarsi indietro. Rocca ha confermato che era un problema suo, non della sua fidanzata. Dal suo discorso si è potuto intuire che non sapeva come avrebbe affrontato i giorni successivi con il pensiero del bacio, perché già nelle settimane scorse ha avuto momenti di crisi con sé stesso. Visto che dallo studio continuavano a sottolineare che era solo un gioco, Gilles Rocca ha sbottato all’Isola:

“Ilary io sfido chiunque. Voi siete tanto bravi a parlare dallo studio, venite qui provateci un attimo e poi fate gli applausi. Venite qui, provateci e capirete. Non sono integro in questo momento, starei male domani”

A questo punto si è inserito Tommaso, che ha suggerito a Gilles che forse mangiare un piatto di pasta lo avrebbe aiutato a mettere in ordine i pensieri. Dopo le parole di Zorzi, Gilles ha avuto un altro sfogo:

“Fidati che centocinquanta grammi di pasta strozzati così hanno vomitato tutti dopo la prova ricompensa, sono andati tutti al bagno a vomitare. Non fa bene in così poco tempo, fidatevi. Non diciamo sempre le cose che vi pare a voi”

La conduttrice ha tagliato corto e ha chiuso il discorso, ma il microfono di Tommaso era ancora aperto e si è sentito il suo commento. Si è sentito l’opinionista sussurrare: “Sì, è insopportabile”. Un’opinione largamente condivisa anche dal pubblico, visti i commenti sui social contro Gilles Rocca. I modi e i toni che usa proprio non piacciono, il pubblico lo vorrebbe in nomination ma il gruppo invece continua a non nominalo.

Stasera pure Asia Argento ha rimproverato Gilles. Intervenendo per sostenere l’amica Vera Gemma, Asia ha rivelato un retroscena. Prima dell’inizio del programma aveva contattato Gilles per raccomandarsi su Vera, di starle vicino e di sostenerla. Lui aveva risposto in modo affermativo, ma alla fine non sono andati per niente d’accordo. Queste le parole di Asia a Gilles:

“Gilles ti ricordi che ti avevo scritto, il messaggino per chiederti di proteggere mia sorella. Mi hai risposto sì col muscolo. Stai facendo una figura pessima, manco fai mangiare Francesca. Non hai mantenuto la promessa che saresti stato strong con mia sorella”

Gilles ha confermato tutto, ma si è comunque difeso dicendo che negli ultimi giorni tra lui e Vera c’è stato un chiarimento. Giusto in tempo per salutarla in tranquillità, visto che Vera Gemma è stata eliminata stasera.