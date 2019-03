Isola dei Famosi 2019, Luca e Marco litigano: “Falso! Parole cattive”

Litigio tra Marco e Luca all’Isola 2019: l’attacco del cantante!

All’Isola dei Famosi 2019 i litigi sono all’ordine del giorno. Luca Vismara vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa: gli sono risultate indigeste le accuse di Marco Maddaloni rivolte contro di lui e quindi ha voluto un confronto. Che irrimediabilmente si è trasformato in uno scontro! Ecco cosa ha detto Luca Vismara: “Devi imparare a schierarti. Voi mi accusate di non dire le cose in faccia, ma non ho mai detto che Soleil e Jeremias mi piacciono, o sbaglio? Li devo mandare ogni giorno a quel paese per farvelo capire?”. Marco ha risposto così: “A me loro non mancano di rispetto. Voi avete avuto un approccio diverso e anche loro con voi”.

Isola dei Famosi news, Marco Maddaloni non si trattiene

Dopo il fuorionda dell’Isola 2019 che ha fatto tanto discutere, Luca Vismara ha voluto fare un confessionale con cui ha criticato aspramente Marco: “Quando lui mi dà dello stratega è in realtà una sua tattica per distogliere l’attenzione. Anche se non lo faccio così furbo. Non ho ancora capito quale sia questa mia strategia”. Anche Marco ha detto qualcosa: “Luca è falso! Ha una parola cattiva per tutti”. E questo è successo dopo aver visto Jeremias Rodriguez in lacrime. Cosa gli è successo?

Jeremias e Soleil non sono soli: Maddaloni dalla loro parte

Marco Maddaloni ha spiegato che ha stretto un bel rapporto con Jeremias e Soleil (che hanno fatto un’inaspettata confessione notturna!) mentre Luca Vismara ha dato contro a Jo Squillo, dopo l’ultima nomination: “Mi ha deluso tanto. Non è più nella rosa delle persone per me speciali. Adesso la chiamo col suo vero nome: Giovanna Maria”. La tensione è alta: quale sarà il prossimo motivo dei litigi dei naufraghi? Soleil è carica e potrebbe distruggere qualche altro concorrente!