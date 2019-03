Isola 2019, Soleil e Jeremias confessione notturna: “È stato bellissimo”

Jeremias e Soleil news Isola 2019: la verità sulla notte passata insieme

Soleil e Jeremias dell’Isola dei Famosi sono al settimo cielo. Non avrebbero mai creduto che, in una manciata di giorni, sarebbero riusciti a trovare l’amore. Il loro sentimento è la loro forza. Si sono coalizzati e, a poco a poco, alcuni concorrenti si stanno staccando dal primo gruppo per sostenere Jeremias e Soleil (come Marco Maddaloni, per esempio). Nonostante i continui attacchi nei loro confronti, i due sono felicissimi: hanno passato una magica notte insieme a Isla Bonita. Soleil si è quasi emozionata parlando del suo rapporto col giovane Rodriguez. Pare proprio che il sentimento stia crescendo a velocità supersonica!

Isola 2019, Soleil Sorgè innamoratissima: le sue parole

“Questa notte è andata alla grande – ha confessato Soleil Sorgè –. Come al solito è stato bellissimo. Sono ormai diventata dipendente dalla colazione di Isla Bonita. Ci piace questa routine!”. E questo è successo dopo la passione scoppiata durante la notte! Anche Jeremias ha voluto dire qualcosa: “La colazione è spettacolare. Siamo stati fortunati per ben due volte. Avevo bisogno di zuccheri. Per fortuna c’è il sole e si ritrova subito la pace”. Pace che non esiste sull’altra isola, dove i naufraghi si sono scagliati l’uno contro l’altro e sono volate delle “belle” accuse!

News Isola dei Famosi: tutto quello che c’è da sapere su Soleil e Jeremias

Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez si stanno facendo conoscere per quello che sono davvero, senza oscurare i loro lati negativi. Jeremias, però, ha mostrato anche una parte tenera: ha pianto per un suo famigliare… Questa coppia dell’Isola dei Famosi 2019 riuscirà ad andare lontano proprio grazie alla sincerità? È un’arma a doppio taglio e scopriremo qualcosa di più sul destino dei due piccioncini dopo l’esito del televoto: Jeremias rischia di uscire. Se dovesse continuare a restare sull’Isola significa che i telespettatori – checché se ne dica – lo hanno apprezzato!