Isola dei Famosi 18, vince Aras Senol! Vladimir chiude in lacrime

È arrivato il momento della finale de L’Isola dei Famosi 2024, in onda in diretta nella prima serata del 5 giugno 2024. Il vincitore della 18esima edizione è Aras Senol, il Cetin di Terra Amara per il pubblico di Canale 5. Ma prima di arrivare a questo risultato, il pubblico ha assistito a una lunga serata di sfide ed emozioni. Vladimir Luxuria si è collegata subito con Playa Palapa, dove Elenoire Casalegno ha ammesso che sentirà la mancanza di quel posto.

L’inviata ha poi presentato i cinque finalisti, i quali non sapevano che in realtà su un’altra spiaggia ha vissuto in questi giorni il sesto finalista segreto: Samuel Peron. Prima di svelare loro questa realtà, Vladimir Luxuria ha annunciato il primo eliminato al televoto, aperto domenica scorsa: Edoardo Franco, il quale ha perso al televoto contro l’amico Aras Senol, rispettivamente con il 33% e il 67% dei voti. Per lui è giunto in Honduras suo padre Enrico.

A questo punto, è stata rivelata al gruppo la presenza di Samuel Peron come finalista e, tramite questo momento, Edoardo Stoppa è finito di nuovo sotto accusa. La finale de L’Isola dei Famosi è andata avanti con nuove sfide. La prima della serata è stata vinta proprio da Stoppa, il quale ha dovuto scegliere chi spedire subito al televoto flash.

Edoardo ha scelto Artur Dainese, il quale a sua volta ha dovuto decidere con chi affrontare questa sfida. Quest’ultimo ha preferito andare al televoto con il ballerino, appena rientrato su Playa Palapa. Così al primo televoto sono finiti Artur e Samuel. “Stoppa ha fatto una scelta bella strategica”, ha tuonato Dario Maltese in studio.

Isola dei Famosi 2024 finale: tutte le eliminazioni

Mentre la presenza di Iva Zanicchi ha generato polemiche e infiammato lo studio con Dario Maltese, è arrivata una sorpresa per Artur Dainese. Quest’ultimo ha ricevuto una lettera da parte della madre, che non è riuscita a raggiungere l’Honduras per la serata. La donna ha preso parte alla puntata dallo studio, dove non ha trattenuto la sua commozione. Subito dopo è arrivata la sorpresa anche per Edoardo Stoppa e Samuel.

Le loro rispettive dolci metà, Juliana Moreira e Tania Bambaci, hanno affrontato una prova (vinta dalla prima) e poi hanno avuto modo di riabbracciare i due naufraghi.

È arrivato il momento di scoprire il risultato del primo televoto flash della finale: è stato eliminato Artur con il 62% dei voti (Samuel 38%). La puntata è andata avanti con un’altra sorpresa per Stoppa, che ha potuto parlare a distanza con i figli presenti in studio. Dopo di che, è arrivato il momento della seconda prova, vinta da Peron. Il ballerino ha scelto di spedire al secondo televoto flash Alvina, la quale ha voluto sfidare Aras. Dopo varie sorprese la contessa ha perso al televoto, diventando la seconda eliminata della finale.

I finalisti sul podio di questa edizione sono, dunque, Stoppa, Aras e Samuel. Vladimir Luxuria è andata avanti con i soliti ringraziamenti, dicendo di essersi impegnata tanto: “Questa è la prima volta che conduco un programma così importante”. Dopo una prova, Aras e Stoppa sono finiti al televoto flash, il terzo. L’eliminato è stato Edoardo con il 68% dei voti. Ed ecco che è stato aperto l’ultimo televoto, quello del vincitore.

Aras Senol ha vinto L’Isola dei Famosi 2024

Alla fine ha vinto Aras Senol con il 69% dei voti, battendo Samuel Peron (31%). L’attore interprete di Cetin di Terra Amara ha abbracciato i presenti e Vladimir Luxuria gli ha consigliato di fare lo stesso con Edoardo Franco, vista l’amicizia che si era creata. Aras è corso da quello che ha definito suo “fratello”. A questo punto, la conduttrice ha chiesto a Senol a chi donerà la metà del montepremi. L’attore turco vincitore de L’Isola 2024 ha deciso di fare la donazione alla fondazione di Giulia Cecchettin, avendo scoperto la sua tragica storia a Verissimo.

“Per me questa esperienza è stata bellissima, grazie a tutti voi”, così Vladimir Luxuria ha concluso la sua prima edizione da conduttrice, senza riuscire a trattenere le lacrime. Sonia Bruganelli, sostenuta da Dario Maltese, ha elogiato il lavoro svolto dalla conduttrice.