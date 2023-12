Isola dei Famosi 18, Pier Silvio anti trash: scelta prima concorrente

Pier Silvio Berlusconi sta preparando la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024 seguendo le linee anti trash, di cui più volte ha parlato negli ultimi tempi. E pare che sia stata già scelta la prima concorrente. Questo è ciò che ha riportato il giornalista Alberto Dandolo sul nuovo numero del settimanale Oggi. La prima concorrente scelta sarebbe la famosa sportiva Elisa Di Francisca:

“Oggi è in grado di anticiparvi che la prima concorrente a naufragare sulle bianche spiagge honduregne sarà Elisa Di Francisca…”

Sarà davvero lei la prima concorrente di questa nuova edizione del reality show? L’ex schermitrice specializzata nel fioretto ha da poco compiuto 40 anni e pare, secondo questa indiscrezione, che sia pronta ad approdare sulle spiagge dell’Honduras. Non resta che attendere per scoprire se la campionessa sportiva farà parte del cast della nuova edizione. Nel frattempo, il settimanale Oggi conferma ciò di cui da tempo si parla: il reality eviterà il mondo trash.

L’Isola dei Famosi 2024 sarà con Ilary Blasi: le anticipazioni

Proprio Pier Silvio Berlusconi, nei giorni scorsi, ha ufficializzato che Ilary Blasi è stata riconfermata nel ruolo di conduttrice a L’Isola dei Famosi. L’amministratore delegato di Mediaset ha detto la sua sul documentario Unica su Netflix e si è detto soddisfatto del lavoro svolto dall’ex moglie di Francesco Totti nel noto reality show.

Attualmente sta andando ancora in onda il Grande Fratello 2023, che poi lascerà spazio, appunto, al programma che si svolge in Honduras. Le idee erano altre fino a qualche mese fa, quando si parlava di Temptation Island Winter. La versione invernale del reality delle tentazioni, però, è stata per il momento archiviata.

Intanto, Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: non vuole più che si arrivi al limite del trash nei programmi Mediaset. Infatti, il settimanale Oggi conferma: “Niente più derive trash nei programmi del Biscione e soprattutto nei reality di prima serata”. E il nome di Elisa Di Francisca come concorrente sembra essere quello ideale per questa nuova linea che sta seguendo Berlusconi.

Nel frattempo, proseguono i preparativi per la nuova edizione, di cui si sa ancora molto poco. Il reality show di Canale 5 dovrebbe tornare in onda con la nuova edizione in primavera, tra marzo e aprile.