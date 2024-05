Isola dei Famosi 10° puntata: eliminato, televoto, cadono maschere

Vladimir Luxuria ha dato inizio alla decima puntata de L’Isola dei Famosi parlando del televoto con protagonisti Greta Zuccarello, Aras Senol e Artur Dainese. La conduttrice ha prima svelato il nome del naufrago salvato dal pubblico e poi ha aperto un televoto flash. Ebbene i telespettatori hanno deciso di salvare Aras, con il 59% dei voti. Una percentuale molto alta, visto che si trovava in sfida con altri due naufraghi. Elenoire Casalegno ha svelato inizialmente i nomi dei due concorrenti che hanno dovuto affrontare subito dopo il televoto flash: Greta e Artur. La prima a cadere in acqua è stata la Zuccarello.

Quest’ultima è apparsa spaventata non appena Elenoire ha tagliato la sua corda. “Non te l’aspettavi di cadere dritta o di cadere proprio? A volte le cose non vanno come vorresti tu Greta”, ha affermato Vladimir stuzzicando Greta. Dopo aver aperto il televoto flash, la padrona di casa ha permesso ai due naufraghi di avere un confronto in diretta. Sonia Bruganelli, Dario Maltese e Luxuria hanno, in questa fase della puntata, attirato l’attenzione del pubblico con i loro interventi.

In attesa di scoprire il risultato del televoto, Vladimir ha dato spazio a Khady Gueye, la quale ultimamente ha un rapporto sereno con gli altri naufraghi. Dopo aver parlato dell’amore che nutre per la sua famiglia e del bellissimo rapporto che ha con la madre, la concorrente ha ricevuto una sorpresa. Dallo studio la mamma di Khady a L’Isola dei Famosi ha letto la sua lettera. Non sono mancate le lacrime.

L’emozione più forte per Khady è arrivata quando, tramite uno schermo, ha potuto rivedere il padre in un videomessaggio. Vladimir le ha fatto sapere che suo papà si trova in Italia e sua mamma si sta prendendo cura di lui. La Gueye ha iniziato a piangere rivedendolo e ha ringraziato più volte la conduttrice per questa bellissima sorpresa.

Isola dei Famosi: stoccate dallo studio, Greta eliminata

La decima puntata è andata avanti con una clip riassuntiva delle giornate trascorse da Samuel Peron ed Edoardo Stoppa lontano dal gruppo, sull’isola dell’Olimpo. Qui i due naufraghi si sono spesso sfidati in delle prove. Entrambi hanno vinto tre sfide, arrivando a un pareggio. Stoppa e Peron sono tornati dal resto del gruppo nella Tana dei Serpenti. Tramite questa piccola esperienza, i due hanno dimostrato la loro lealtà e confermato di essere grandi amici.

Insieme hanno conquistato per l’intero gruppo un pezzo di manzo. Intanto, il resto del gruppo in questi quattro giorni ha ‘festeggiato’ per l’assenza dei naufraghi che più si fanno sentire in Honduras. I due concorrenti non hanno dato soddisfazione e si sono mostrati indifferenti ai vari commenti. Poi hanno affrontato la sfida finale, per eleggere l’immune e l’aspirante Leader tra i due. Edoardo Stoppa ha vinto e ha avuto la responsabilità di spedire direttamente al televoto Karina.

Il televoto flash è stato chiuso ed è stata eliminata Greta, la quale ha ottenuto il 67% dei voti (Artur 33%). Prima di chiudere questa sfida, ci sono state altre stoccate provenienti dallo studio di Canale 5, in particolare da Maltese e Vladimir. Greta ha dato il bacio di giuda a Dario, prima di lasciare l’isola.

Isola dei Famosi: alleanze e strategie

Nel corso della decima puntata de L’Isola dei Famosi, Matilde Brandi ha vinto la prova per eleggere l’aspirante Leader. La naufraga ha dovuto dare il via a una catena di salvataggio per trovare il naufrago da far finire direttamente al televoto.

Matilde ha salvato Khady;

Khady ha salvato Alvina;

Alvina ha salvato Artur;

Artur ha salvato Samuel;

Samuel ha salvato Edoardo Franco;

Edoardo ha salvato Aras;

Aras ha salvato Dario.

Linda è rimasta fuori dalla catena ed è finita al televoto insieme a Karina. Subito dopo, si è parlato dell’amuleto di Edoardo Franco, che gli dà la possibilità di usarlo per salvare qualcuno dal televoto. Gli altri naufraghi non sanno che possiede questa chance.

Con una clip riassuntiva, Vladimir ha mostrato al pubblico come Khady e Alvina nei giorni scorsi hanno fatto il punto della situazione sulle alleanze. Le due hanno ammesso di avere delle strategie per annientare il resto del gruppo. Edoardo Franco stasera ha dichiarato di volersi dissociare da entrambi gli schieramenti, in quanto è ormai un “tutti contro tutti”.

Isola 2024 nomination: chi è finito al televoto, Matilde Leader

Sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto con Karina e Linda: Dario, Artur ed Edoardo Franco. Durante le nomination, è intervenuta dallo studio Valentina Vezzali, la quale ha ammesso che la persona per cui ha sofferto di più è stata Matilde Brandi. Stasera l’ex naufraga ha accusato la ballerina di non essere stata una vera amica e di non averla rispettata umanamente. Matilde si è difesa facendo notare che, in realtà, la Vezzali aveva fatto dietrofront nel loro rapporto.

“Chiedo scusa se ho sbagliato, assolutamente sì. Magari cercherò di capire quando non ti sono stata vicina”, afferma la Brandi, che vorrebbe avere in futuro un confronto con Valentina in Italia. In questa fase della puntata è stata svolta la prova Leader finale, con Stoppa e Brandi protagonisti. A vincere è stata Matilde. Edoardo ha dovuto fare la nomination palese. Finito al televoto, Edoardo Franco ha deciso di non usare l’amuleto che ha a disposizione, in segreto, per salvarsi dal televoto. Il naufrago ha deciso di affrontare questa sfida.