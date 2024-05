Isola, Aras domina. Caos: Maltese annienta Greta, la madre sbotta

Nella decima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 i giochi sono iniziati con il televoto. Per arrivare all’eliminazione definitiva sono servite ben due sfide. La prima ha visto Greta Zuccarello, Artur Dainese e Aras Senol protagonisti. Il pubblico ha deciso di salvare l’attore turco, che è uscito da questo televoto (aperto nella puntata di domenica) vincente. Infatti, Aras è riuscito ad avere la meglio sugli altri due naufraghi con il 59% dei voti. Un risultato soddisfacente, che ha detto molto del pensiero del pubblico. Questa è stata una conferma: Senol è molto amato dai telespettatori che seguono il programma.

In quanto si trovava al televoto con altri due naufraghi, come primo televoto per Senol non è andato affatto male. Non sono state rese note le percentuali singole di Artur e Greta, in questa sfida. Ciò che è evidente è che i due hanno totalizzato insieme il 61%. Dopo il risultato, Vladimir Luxuria ha aperto un televoto flash in diretta tra Zuccarello e Dainese. La conduttrice ha così deciso di far nascere un confronto tra i due naufraghi, che si sono sempre battibeccati durante queste settimane. Dopo aver visto una clip riassuntiva del loro rapporto, in studio è intervenuto Dario Maltese.

Il giornalista sta regalando dei colpi di scena, in quanto riesce sempre a spiazzare il pubblico con le sue stoccate, ricevendo molti applausi. Insomma Maltese a L’Isola dei Famosi non si tira mai indietro e questa volta ha catturato l’attenzione dei telespettatori stroncato Greta, quando Vladimir gli ha chiesto di dire chi preferisce tra i due.

“Onestamente nessuno dei due, perché sembra una lotta tra loro a chi è più stratega. Tu dici che Artur non è venuto lì per fare un percorso personale che tipo di percorso personale senti di aver fatto, perché noi ti abbiamo visto più volte al giorno accusare gli altri. Nella clip hai detto di aver superato i tuoi limiti, ma dimmi che tipo di percorso hai fatto”

Senza peli sulla lingua Maltese ha colpito entrambi e, in particolare, la Zuccarello. Quest’ultima ha prontamente replicato dicendo di essere una persona “timida e chiusa”. La naufraga ha assicurato che in Honduras si sta controllando e che è sempre stata onesta. Questo percorso lo sta sfruttando per scoprirsi e fare amicizia. A dire la sua ci ha pensato anche Sonia Bruganelli, la quale non hai nascosto che già conosceva Greta, a cui offre sempre il suo sostegno.

L’opinionista, oggi protagonista delle notizia di cronaca rosa con la sua nuova presunta relazione, crede che il suo appoggio alla Zuccarello non abbia dato risultati positivi. “Questo purtroppo credo che non sia stato un punto a favore”, ha precisato. Sonia ha poi spiegato di vedere da parte di Greta la verità, mentre in Artur la finzione. In studio è intervenuta anche Rosanna, che di recente è stata eliminata al televoto.

Le sue accuse nei confronti di Greta hanno generato la furia della mamma di quest’ultima, presente in studio:

“Non sono d’accordo con lei in nulla. La sua è stata un’arroganza sin dall’inizio e un accanimento nei confronti di Greta. Adesso basta perché il suo show l’ha fatto”

Rosanna ha cercato di spiegarsi ancora infastidendo Vladimir Luxuria, la quale in modo scortese l’ha zittita: “Statti un po’ zitta”. La conduttrice ha preso sul ridere il suo stesso intervento, che ha messo fine a questo confronto.