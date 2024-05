Isola 18: gruppo smascherato, Vladimir stronca, Bastianich deciso

Stasera a L’Isola dei Famosi, alcuni dei naufraghi vengono smascherati. Da chi? Da Dario Maltese. L’opinionista sta svolgendo alla grande il suo ruolo all’interno dello studio e non delude mai. Senza peli sulla lingua esprime la sua opinione, mentre anche Vladimir Luxuria e Joe Bastianich non sono da meno. Facendo il punto della situazione, la conduttrice pone l’attenzione sulle critiche mosse nei confronti di Karina Sapsai in questi giorni. La nuova arrivata ha subito conquistato il ruolo di Leader e non sono mancate le lamentele.

In particolare, Greta Zuccarello e Khady Gueye non hanno apprezzato il suo modus operandi. Pare che Karina abbia dato parecchi ordini e che abbia lasciato spegnere il fuoco. Matilde Brandi è corsa, nei giorni scorsi, per cercare di riaccenderlo e ha puntato il dito contro la Leader. “Però voi stavate attorno al fuoco”, fa stasera giustamente notare Maltese, che poco prima ha annientato Greta. In effetti, Karina in quel momento si stava dedicando a un’altra attività, mentre altri stavano controllando il fuoco.

Dunque, sembra non essere sua la responsabilità dell’accaduto. Edoardo Franco e Alvina non hanno apprezzato il modo con cui le naufraghe si sono scagliate contro Karina nei giorni scorsi. Neanche Maltese a L’Isola dei Famosi vede positivamente il comportamento di determinati concorrenti. L’opinionista tuona contro i naufraghi che si trovano spesso coalizzati contro qualcuno, in questo caso sono Greta, Khady e Matilde. Ma di questo gruppo fanno parte anche Edoardo Stoppa e Samuel Peron. Dario tenta di smascherare questi concorrenti:

“La tecnica è sempre la stessa, designano la vittima e cercano di farla fuori. Meno male che c’è Karina che ha portato buonumore sull’isola. Non mi pare che senza Samuel e Stoppa il gruppo sia morto di fame”

Maltese non si lascia scappare nessuna occasione di scagliarsi contro Greta e i suoi amici. Anche Vladimir ha qualcosa da ridire sul comportamento della Zuccarello e di Khady, le quali nei giorni scorsi hanno messo in dubbio il ruolo da Leader di Karina: “Quando c’è la Leader dovete rispettarla e non fare le maestrine”.

Isola dei Famosi: Maltese dubbioso su Stoppa e Peron, parla Bastianich

Intanto, tornano su Playa Palapa Edoardo Stoppa e Samuel Peron, i quali hanno trascorso gli ultimi quattro giorni sulla spiaggia dell’Olimpo da soli. I due naufraghi hanno affrontato varie sfide, dimostrando sempre di essere leali l’uno con l’altro. Ma Maltese mette in dubbio questa amicizia: “Non c’è rivalità tra loro due?”. Nel frattempo, Stoppa vince la sfida finale contro Samuel Peron e deve nominare un naufrago da spedire direttamente al televoto. Edoardo sceglie proprio Karina.

Questa sua decisione insospettisce Vladimir: “Hai nominato lei perché il tuo gruppo se l’è presa con lei?”. Il naufrago nega. Nel frattempo la conduttrice chiede a Joe Bastianich, che ha dovuto abbandonare il gioco la scorsa settimana, di dire la sua su Greta e Artur, attualmente al televoto flash:

“Sto recuperando, piano piano. Sto molto meglio. Chi spero che ci sia? Sono d’accordo che probabilmente è Greta. Per me questo programma è fatto di emozioni personali, perché è molto dura e non è una cosa facile. Artur lo vedo più come un concorrente che fa questo mestiere. Lui quando si sveglia a Milano fa la prova del fuoco nel suo appartamento. Penso che per lui sia importante vincere per lavoro, fa reality. Greta è cresciuta in un mondo di disciplina, il suo modo è più puro rispetto a quello di Artur”

E, in effetti, l’eliminata – com’era previsto – è Greta, la quale perde al televoto contro Artur.