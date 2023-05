Isola 2023, violate le regole dell’Honduras: autori costretti ad agire

Due naufraghi a L’Isola dei Famosi 2023 hanno violato le regole dell’Honduras durante la pesca di conchiglie. I concorrenti in questione sono Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei Jalisse. Il daytime di oggi è iniziato proprio con una sfuriata dello sportivo, che si è reso subito conto della violazione e l’ha fatto notare al cantante. In effetti, come ha fatto presente Andrea, Fabio ha portato con sé troppe conchiglie, superando così il limite imposto dalle regole del posto.

Lo Cicero si è subito sfogato con alcuni suoi compagni d’avventura rivelando che, dove c’è lo scoglio, Fabio ha preso almeno 2 kg di conchiglie. “Ne ha fatto una quantità spropositata, ha superato il limite giallo”, ha segnalato furioso Lo Cicero. Il cantante dei Jalisse, che ieri ha insospettito non poco gli altri naufraghi, si è giustificato facendo notare che stava seguendo Andrea. Quest’ultimo è andato sempre più avanti nel percorso e Ricci ha così ha raccolto sempre più conchiglie.

Lo Cicero a L’Isola dei Famosi 2023 non ha trattenuto la sua disapprovazione e ha scatenato la sua ira contro il cantante. Alzando di tanto il tono della voce ha chiesto a Fabio quale senso ha avuto prendere così tante conchiglie, andando oltre il limite dell’Honduras. Dopo di che, gli ha chiesto di lasciar perdere quelle che potrebbero servire. Le altre le avrebbe rimesse sugli scogli lo stesso Andrea.

Inizialmente Fabio è apparso perplesso di fronte alla rabbia di Lo Cicero, che evidentemente aveva già calcolato che la produzione del reality li avrebbe puniti a tutti. Il cantante ha confessato che, in realtà, credeva che Andrea sarebbe stato entusiasta nel vedere tutte quelle conchiglie. Non solo, ha anche ricordato che lo stesso sportivo il primo giorno ne aveva prese molte.

“La prima volta posso sbagliare anche io?”, ha chiesto il cantante. Andrea, ascoltando le considerazioni di Fabio, è sbottato di nuovo. Lo Cicero ha ammesso di aver preso nei primi giorni 170 conchiglie, che però sono state tutte mangiate, perché non c’era il fuoco e quindi non c’era altro con cui sfamarsi.

Al contrario sarebbe impossibile per il gruppo consumare tutte le conchiglie prese da Fabio e questo risulta un problema per la produzione del reality. “A me non piace che mi parli così. Abbassi i termini e parli. Stai esagerando ancora”, ha tuonato poco dopo il cantante vedendo Andrea sempre più alterato. Ed ecco che è arrivato un comunicato da parte degli autori de L’Isola dei Famosi. Giustamente la produzione del reality show condotto da Ilary Blasi non ha potuto lasciar perdere il caso, in quanto sono state violate le regole del posto.

Poiché è stato sorpassato il limite e sono state prese delle conchiglie in una zona di mare vietata, i naufraghi hanno dovuto spegnere il fuoco. Così i concorrenti dovranno affrontare tutta la notte senza potersi riscaldare, per poi riaccenderlo domani mattina. Non solo, Lo Cicero ha dovuto togliere la sua collana da Leader e consegnarla a Marco Mazzoli, arrivato secondo nella prova durante la puntata di lunedì scorso.