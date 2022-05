Il Tavassi si fa rasare da Carmen Di Pietro ‘sacrificandosi’ per il gruppo e sua sorella segue il momento in diretta a casa

Questa è una puntata dell’Isola dei Famosi 2022 molto importante per i naufraghi. Infatti, come fa notare anche Ilary Blasi: manca un mese alla finale. Pertanto, la conduttrice anticipa sin da subito che hanno deciso di essere spietati con loro. Tutti devono affrontare delle sfide e il primo è Edoardo Tavassi. Quest’ultimo deve prendere una decisione difficile. Di fronte a un bel bottino da condividere con i suoi compagni d’avventura nei prossimi giorni, il naufrago deve rasare i capelli, con l’aiuto di Carmen Di Pietro.

Scendendo nel dettaglio, è proprio la showgirl a dover tagliere la chioma del fratello di Guendalina Tavassi. Inizialmente, Edoardo si rifiuta di sacrificarsi in questa prova e fa subito cenno di ‘no’. Solo qualche minuto dopo, cambia idea e decide di sottoporsi al taglio dei capelli. Carmen inizia così rasare la testa del Tavassi, che cerca di mantenere la sua ironia di sempre. Arrivando, però, verso la fine del taglio è percepibile la sua agonia. “Io sono già una persona insicura”, fa presenta Edoardo.

Dallo studio Ilary, Vladimir Luxuria e Nicola Savino lo incoraggiano a continuare. “Ora sembro Nicolas”, afferma scherzoso. Non solo, dichiara che una volta finita questa esperienza non riuscirà a uscire di casa. Per lui si propone subito la Blasi: “Vieni da me Edoardo!”. Non se lo lascia ripetere due volte: “E vengo davvero! Voglio la maglia di Francesco (Totti)”. Questa non è la prima volta che si avvicina a un paio di forbici in Honduras.

In una delle scorse puntate dell’Isola 2022, Edoardo ha tagliato i capelli alla sorella Guendalina. Aveva preso con molta ironia il taglio e aveva divertito molto il pubblico da casa. Un po’ meno felice era, ovviamente, lei. Ora, però, la Tavassi ha avuto modo finalmente di dare un’aggiustatina alla sua capigliatura, in quanto lunedì scorso ha deciso di non accettare il prolungamento di questa edizione e di abbandonare il gioco, tornando dai suoi figli.

Al suo fianco c’è, ovviamente, anche il suo ‘Cuore’, ovvero il fidanzato Federico Perna, con cui oggi ha dato una risposta al rumor riguardante i ritocchini estetici sull’Isola. Ed ecco che ora segue in diretta il momento in cui Edoardo si fa rasare i capelli da Carmen. Con il suo ufficiale profilo Instagram, riprende il momento in tv e commenta divertita.

“A me aveva detto di no. Mi aveva detto ‘Neanche se viene Federico lo faccio per te’ e ora se lo fa per farli mangiare faccio un casino. Carmen gli devi rasare tutta la riga centrale in mezzo. E quando io mi sono arrabbiata per il taglio dei capelli, lui mi ha detto: ‘Non sei sportiva, sei permalosa, che te ne frega’. Mamma mia Edoardo mio! Vai Carmen, dammi soddisfazione ti prego! Guarda che buchi che gli ha fatto”

Ma non finisce qui, perché insieme a lei c’è la figlia Chloe. Quest’ultima, vedendo lo zio Edoardo rasato, si spaventa e inizia a piangere. Guendalina fa notare alla figlia che, in realtà, è una scena che fa ridere. La piccola, però, singhiozza: “Chloe ma che piangi”. La Tavassi condivide poi una foto del fratello rasato e ammette: “Posso dì che gli dona?”, ridendo.