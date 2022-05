Isola 2022, caso presunti ritocchini in Honduras: ora parla Guendalina

Scoppia il caso sulla presunta presenza di un chirurgo all’Isola dei Famosi per far sì che i naufraghi abbiano la possibilità di approfittare dei ritocchini estetici direttamente in Honduras. A lanciare questa accusa è stata, nei giorni scorsi, la dottoressa Dvora Ancora. Quest’ultima, specializzata in medicina estetica, ha diffuso questo rumor che sta facendo parecchio discutere. Ora a intervenire sulla questione ci pensa Guendalina Tavassi.

L’ex naufraga, che ha lasciato l’Honduras lunedì scorso, sta tornando alla normalità e trascorre la maggior parte del suo tempo con il fidanzato Federico Perna. Mentre insieme a ‘Cuore’ si trova al ristorante, Guendalina commenta questi rumor sulla chirurgia estetica effettuata direttamente in Honduras. In effetti, sembra un’accusa davvero infondata.

Probabilmente, le differenze da una settimana all’altra si notano sui fisici nei naufraghi proprio perché non mangiano molto e perdono un sacco di kg. Al contrario, c’è chi pensa che i partecipanti mangino lontano dalle telecamere. Questa rappresenterebbe una presa in giro nei confronti del pubblico che segue il reality show di Canale 5.

Anche nelle passate edizioni è stato possibile vedere naufraghi perdere davvero troppi chili e tornare a casa, una volta conclusa l’esperienza, completamente diversi. Dunque, sembra improbabile che i naufraghi dell’Isola dei Famosi mangino di nascosto tranquillamente. Ora a smentire il tutto ci pensa Guendalina Tavassi, con il suo profilo Instagram.

“Mi sto divertendo un sacco a vedere cosa si vocifera in giro dell’Isola e ho letto che scrivono che noi naufraghi avevamo il chirurgo lì. Ma se avevo il chirurgo, secondo voi, me ne andavo? Il chirurgo sull’Isola mi ha fatto volare. Senza magnà ma tutti imbotoxati”

Come sempre, la Tavassi affronta la questione con molta ironia e smentisce categoricamente il rumor. Nelle scorse ore un ex naufrago dell’edizione 2019 ha scelto di intervenire per fare la sua smentita al riguardo, ovvero Luca Vismara.

“Ragazzi io su L’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere. Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno”

Luca racconta di aver perso ben 19 kg in soli 2 mesi e mezzo in Honduras. Chiedeva cibo, ma non gli è mai stato dato nulla. Al massimo, potrebbe capitare quando si recano in infermiera privi di forze. Ma nel corso del gioco nessuno dovrebbe avere questa possibilità, se non attraverso le varie prove ricompense.

Vismara consiglia a tutti di guadare le sue foto, facendo un confronto tra quelle che lo riprendono mentre arriva in Honduras e quelle che lo ritraggono quando è finita l’esperienza. Da queste immagini è possibile comprendere dove sta la verità.

Ma pare che la dottoressa Dvora sia ancora convinta del suo pensiero. Sul suo profilo Tik Tok, continuerebbe a insinuare che a Cayo Cochinos Carmen Di Pietro avrebbe effettuato dei ritocchini, precisamente il botulino.