Isola 2021 opinionisti, cambia tutto: spunta a sorpresa Elettra Lamborghini

La cantante è in corsa per ricoprire uno dei ruoli più importanti nel reality show: con Zanicchi e Blasi, si prospetta un’Isola tutta al femminile

Fervono i preparativi per l’Isola dei famosi 2021 e le trattative proseguono. Alcune sembrano vicine a concludersi e riguardano quelle degli opinionisti. Per quanto riguarda i concorrenti ci sono alcuni nomi più gettonati di altri, motivo per cui è facile credere che siano i più vicini ad accettare di partecipare. Nel frattempo l’inizio della nuova edizione si allontana sempre di più. I reality show in casa Mediaset sembrano ormai in balia degli eventi: senza un inizio né una fine certa. Il Grande Fratello Vip subirà un ulteriore prolungamento, se davvero l’Isola slitterà di una settimana?

Proprio così, Ilary Blasy non dovrebbe più debuttare l’8 marzo con la sua prima edizione al timone dell’Isola. Alfonso ha assicurato ai suoi Vipponi che non si andrà oltre il 1 marzo, sperando che Mediaset abbia altro da mandare in onda tra la fine di un reality e l’inizio di un altro. Ma rimanendo in tema Isola, chi si preparerà ad affrontare le prime serate su Canale 5, insieme alla Blasi? Chi ci sarà quindi in studio a commentare le vicende dei naufraghi? Il ruolo dell’opinionista in un reality show è molto importante, per cui vanno scelti con cura e attenzione.

Pochi giorni fa è saltato fuori il nome di Iva Zanicchi. Si mormorava della presenza di un uomo accanto alla cantante, ma a quanto pare non sarà così. Dunque cambia tutto, visto che Giornalettismo oggi ha fatto a sorpresa il nome di Elettra Lamborghini opinionista all’Isola dei famosi 2021. Un nome che fino a oggi non era trapelato e che è un vero colpo di scena, insomma. Elettra è un nome che il pubblico gradirebbe di sicuro. Elettra è un personaggio molto amato, è spontanea e divertente. Certo, a volte un po’ imprevedibile ma potrebbe essere un valore aggiunto in un reality show. Di sicuro è genuina e schietta al punto giusto per questo ruolo.

Pare che le trattative per portare Elettra all’Isola 2021 siano ancora in corso, ma mancherebbero soltanto le firme. Se venissero confermate Zanicchi e Lamborghini opinioniste sarebbe un reality show tutto al femminile. E soprattutto accontenterebbe il pubblico di tutte le età. Per quanto riguarda i possibili naufraghi, invece, sono diversi i nomi spuntati fino a oggi.