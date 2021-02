Isola dei famosi 2021, anche un’ex Miss Italia nel cast: l’indiscrezione

Nel cast dell’Isola dei famosi 2021 ci sarà anche una ex Miss Italia. Il settimanale Chi ha fatto il nome di Carolina Stramare, dandolo quasi per certo tra i concorrenti della nuova edizione. Lei è stata Miss Italia nel 2019, ha 22 anni compiuti pochi giorni fa e viene da Genova. Nella vita fa la modella e dopo aver passato la corona alla nuova Più Bella d’Italia potrebbe essere in cerca di una possibilità in televisione. Il reality show è sempre una buona occasione per i nuovi volti dello spettacolo e in alcuni casi si aprono le porte della tv, ma non sempre.

Carolina Stramare all’Isola dei famosi porterebbe non solo la sua bellezza, ma anche una storia molto forte, come ha sottolineato il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Un passato di dolore alle spalle che però potrebbe non trovare molto spazio all’Isola, che è un gioco molto diverso dal Grande Fratello Vip per esempio. L’indiscrezione sulla Stramare va ad aggiungersi alle altre trapelate fino a oggi, comprese quelle sugli opinionisti in studio.

Isola dei famosi 2021, tutti i possibili concorrenti spuntati finora

Sono settimane intense di trattative per la squadra dell’Isola dei famosi. Mancano poche settimane al debutto della nuova edizione della Blasi e contando che i naufraghi partono almeno una settimana prima per l’Honduras è tempo di scegliere i concorrenti. Nei primi giorni di marzo infatti il cast si metterà in volo per raggiungere l’arcipelago che in cui dovranno vivere, anzi sopravvivere, per la durata del reality. Ma chi ci sarà? Sono diversi i nomi spuntati fino a oggi, alcuni più insistenti di altri. E alcuni già smentiti, come per esempio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: proprio l’influencer ha chiarito che non parteciperanno all’Isola su Instagram.

Nei giorni scorsi inoltre Tv Blog ha fatto il punto della situazione, dando per certi ben sei nomi. E non sono di certo pochi. Si parla di Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Angela Melillo, Francesca Lodo, Vera Gemma, Giovanni Ciacci ed Elisa Isoardi. Un cast che prometterebbe bene sulla carta con questi primi nomi, a cui altri rumors ne hanno aggiunti altri. Si è parlato nelle scorse ore di Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island e oggi fidanzata di Chiofalo. Dovrebbero esserci anche Clemente Russo e Alessandro Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e papà di Asia.

Ma i nomi dei possibili concorrenti dell’Isola dei famosi 2021 non sono ancora finiti. Tra un gossip e l’altro si è mormorato pure della partecipazione di Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio, di Lucas Peracchi e di Antonio Zequila. Anche Brando Giorgi e Valentina Persia potrebbero partire per l’Honduras. Insomma, una Palapa ricca di bei nomi se venissero confermati.