Isola 2021, Iva Zanicchi promette: “Martani no vax se la vedrà con me”

L’opinionista è pronta a guerreggiare in studio nel caso in cui la concorrente dovesse pronunciarsi sul Covid e non solo

Daniela Martani all’Isola dei Famosi 2021 continua a far discutere. A quattro giorni dallo sbarco dei naufraghi sulle spiagge dell’Honduras, c’è chi fa notare che lo spazio concesso a una no vax e negazionista in televisione è da condannare. Selvaggia Lucarelli si è fatta portavoce di questa battaglia contro Mediaset, intanto la Martani all’Isola sta mostrando un altro lato di sé. La battagliera e fastidiosa Daniela che discute nei salotti sembra essere svanita: solo una tattica per tenersi buono il pubblico? In attesa di scoprirlo, qualcuno non nasconde la preoccupazione di ciò che potrebbe succedere: se la Martani dovesse parlare di vaccini e Covid, cosa succederebbe?

Nei daytime è difficile che accada, perché c’è la fase di montaggio che fa da filtro tra ciò che succede e ciò che va in onda. Diverso è il discorso per la prima serata, ma dovrebbe tirare fuori l’argomento dal nulla. In ogni caso, se proprio dovesse capitare, Iva Zanicchi è pronta a metterla a tacere. L’opinionista ha così commentato la vicenda con l’Adnkronos:

“Se Daniela Martani dovessi dire una sola frase negazionista o no vax a L’Isola dei Famosi se la vedrebbe con me che ho vissuto il Covid sulla mia pelle e ho perso un fratello dall’oggi al domani”

Quindi ha spiegato che in trasmissione al massimo si può parlare del suo essere vegana, un argomento su cui anche i Burinos scherzano spesso. Forse troppo spesso, al punto da infastidire un po’ la Martani. Tuttavia la Zanicchi ha ammesso di non essere d’accordo con chi sostiene che Daniela non doveva esserci all’Isola 2021. Secondo l’opinionista, infatti, ognuno è libero di pensare e di dire ciò che vuole, purché se ne assuma tutte le responsabilità.

Il suo pensiero, insomma, è chiaro: se Daniela Martani dovesse pronunciare parole da negazionista, lei scatterebbe sull’attenti e la metterebbe davanti alle responsabilità di quelle parole. Iva Zanicchi insomma è dell’idea che sia giusto dare l’opportunità di partecipare all’Isola dei Famosi anche alla Martani. Ciò non vuol dire che non sia pronta a litigarci:

“Se questa signora dovesse dire qualcosa contro i vaccini o dovesse mandare messaggi che non si devono dare di fronte a milioni di spettatori sarei la prima a riprenderla. Verrebbe ripresa e messa a tacere. Se lei osa dire qualcosa se la vedrà con me”

Nel frattempo Daniela Martani inizia a vivere le prime difficoltà legate alla convivenza forzata con gli altri concorrenti. Infatti ieri è arrivata allo scontro con Francesca Lodo. Ma anche in Inghilterra è protagonista: gli inglesi infatti sono convinti ci sia del tenero con Paul Gascoigne.