Isola dei Famosi: scintille tra Burinos, fuoco acceso con insolito oggetto

Primi scontri all’Isola dei Famosi 2021: Daniela Martani e Francesca Lodo sono state le prime a emettere scintille tra i Burinos. Nei giorni scorsi c’è stato un battibecco tra Akash e Drusilla nei Rafinados, ma quella andata in onda oggi nel daytime è stata una lite vera e propria. I naufraghi stavano per mettersi a dormire quando Daniela ha chiesto a Francesca di cederle il posto parte più riparata, non avendo in dotazione il sacco con le sue cose. La Lodo è andata via dicendole di mettersi dove voleva, quindi la Martani si è sfogata con Vera Gemma facendo notare che non ha i suoi vestiti e che quando le vengono prestati sembra che le facciano un favore. Francesca si è sentita chiamare in causa, quindi è intervenuta e ha negato di risponderle male.

Per quanto riguarda il maglione prestato e che Daniela avrebbe allargato, la Lodo ha confermato: “Mi deve durare tre mesi, tutto qua. Quando qualcuno ti lascia qualcosa abbine cura. Ma guarda che sei tremenda”. La Martani quindi ha fatto notare che spesso le risponde in maniera piccata, ma l’altra non era d’accordo. “Che coraggio”, ha detto allontanandosi. Il mattino seguente Awed ha notato che Daniela si è isolata. Un atteggiamento che a lui e a Francesca Lodo non è molto piaciuto, hanno avuto l’impressione che la Martani facesse la solitaria per attirare l’attenzione. Francesca ha raccontato di aver dato il buongiorno e di non aver ricevuto risposta. “Sai che cos’è, voglia di litigare. Voglia di rompere le pa..e”, ha detto ad Awed.

Intanto però Daniela ha spiegato di aver passato una notte pesante: “Sento il peso della convivenza col gruppo. Ho la necessità di trovare dei miei spazi e dei momenti in cui devo stare da sola”. Ha confermato la stessa cosa anche a Vera Gemma quando le si è avvicinata sulla spiaggia. In confessionale Vera ha spiegato di aver visto Daniela un po’ fragile in quel momento e che per questo le è stata vicino. Per il momento la questione sembra chiusa, ma di sicuro se ne parlerà stasera in puntata con Ilary Blasi.

Sempre nel daytime dell’Isola 2021 di oggi, Fariba e Ubaldo hanno rischiato la squalifica. I due Aspiranti Naufraghi insieme a Maddaloni hanno acceso il fuoco ma con un oggetto non in dotazione. Nella storia del reality show è successo altre volte che i naufraghi accendessero il fuoco con metodi o oggetti non autorizzati, ma stavolta l’episodio ha suscitato l’ilarità del Web più delle altre volte. Sulla spiaggia è arrivato un messaggio per loro:

“Aspiranti Naufraghi di Parasite, avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura. Per questo motivo dovete immediatamente spegnerlo. Pena l’espulsione definitiva dall’Isola dei Famosi”

Così Ubaldo, Fariba e Marco non hanno potuto fare altro che spegnere il fuoco, ma con la promessa di provarci ancora. Stavolta senza assorbenti o altri oggetti insoliti. Inutile dire che su Twitter i fan si sono scatenati con i commenti sul fuoco acceso con l’assorbente all’Isola 2021.