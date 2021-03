Isola 2021: “Flirt tra Gascoigne e Martani”, perché in Inghilterra lo pensano

In Inghilterra hanno visto del tenero tra i due naufraghi della nuova edizione, ma sarà vero oppure no? In Italia tutto tace

In Inghilterra hanno lanciato un gossip su Paul Gascoigne e Daniela Martani all’Isola dei Famosi. In Italia tutto tace e leggendo questa notizia in tanti penseranno una cosa sola: da dove salta fuori questo flirt? Ci siamo persi qualcosa? In effetti in questi primi e pochi giorni di Isola non è successo granché tra i due naufraghi, anzi un po’ tutti sono in fase di conoscenza. Ilary Blasi aveva già accennato a qualche possibile simpatia tra i concorrenti, però non erano saltati fuori i nomi di Paul e Daniela. La conduttrice aveva parlato del Visconte e della Isoardi, oppure di Akash e Drusilla. Nessun accenno a Gascoigne e Martani, allora perché in Inghilterra lo pensano?

Ebbene, il quotidiano inglese The Mirror ha lanciato questo gossip basandosi su alcune foto scattate ai naufraghi. Negli scatti in effetti Daniela e Paul sembrano complici e affiatati, sorridono e scherzano insieme. Ci sono anche foto in cui Gascoigne spalma la crema solare sulla schiena della sua compagna Burinas. Insomma, momenti sporadici che messi insieme hanno dato vita a questo gossip sul presunto flirt in corso tra i due. Quindi sul tabloid è stata creata una gallery con le foto di Paul e Daniela all’Isola 2021 e nella notizia è stato spiegato che i due sono molto vicini. A detta loro, almeno.

The Mirror ha scritto infatti che in questi primi giorni di Isola dei Famosi 2021 il calciatore si è avvicinato alla Martani. E ancora che è stato “visto strofinarle la crema solare sulla schiena in una scena molto provocante”. Sono dettagli che al pubblico italiano sono sfuggiti oppure è troppo poco, ancora, per parlare di flirt? D’altronde tutti sull’Isola si aiutano con la crema solare e se la spalmano a vicenda.

Ma non finisce qui, perché sempre nella notizia proveniente dalla Gran Bretagna c’è scritto che Daniela indossa un costume e un pantaloncino e Paul era senza maglietta. Una cosa normale però, visto che si trovano sulla spiaggia. Magari in Inghilterra conoscono meglio Gascoigne e sono certi che questi suoi gesti sono sinonimo di interesse. D’altronde sono entrambi single e tutto può succedere. Ilary ne parlerà stasera nella seconda puntata?