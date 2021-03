Isola dei Famosi 2021 anticipazioni stasera: l’eliminato (che non andrà via)

Stasera giovedì 18 marzo andrà in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021: le anticipazioni non mancano di certo! Come succedeva già con il Grande Fratello Vip, anche con l’Isola non mancano pillole di ciò che succede di puntata in puntata. Ilary Blasi tornerà in onda stasera con il secondo appuntamento della sua nuova e frizzante Isola. Molti hanno già detto che grazie alla Blasi un format che risultava vecchio, visto e rivisto come l’Isola dei Famosi ha trovato nuova linfa grazie alla conduttrice. La mancanza di Ilary in televisione in effetti si era fatta sentire in questi anni di assenza: la sua simpatia ha conquistato il pubblico al GF Vip, e conquista sempre più sostenitori.

La prima puntata ha registrato ascolti più che soddisfacenti, anche grazie a chi è alla guida del reality: Ilary al timone e i suoi fidati opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Elettra Lamborghini li raggiungerà molto presto e quando la squadra sarà al completo se ne vedranno delle belle. Per il momento le anticipazioni sulla seconda puntata dell’Isola 2021 parlano dello sbarco dei nuovi naufraghi: quattro concorrenti devono ancora tuffarsi nel mare dell’Honduras. Chi aveva ben presente il cast completo ha subito notato che mancavano dei nomi all’appello, e in effetti Ilary a fine puntata ha detto che sarebbero arrivati stasera.

Così sarà, nella puntata di giovedì 18 marzo 2021 arriveranno quattro nuovi naufraghi che si uniranno ai Burinos e ai Rafinados. Loro sono Benne Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Miryea Stabile. Ad attenderli ci sarà subito la prima prova, ma non si sa per il momento come verranno suddivisi tra i due gruppi. Inoltre sarà già tempo di salutare il primo concorrente: Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti sono in nomination. Chi lascerà l’Isola? L’eliminato stasera potrebbe essere il Visconte.

I giorni per farsi conoscere sono stati pochi, quindi il pubblico ha scelto chi salvare in base a pochi elementi. E come ha detto Zorzi, quando ci sono tante nomination indirizzate a un unico concorrente questo in automatico entra nelle grazie del pubblico. Per questo molti hanno deciso di salvare Drusilla. L’eliminato però non lascerà definitivamente l’Isola dei Famosi: per lui ci sarà una grande sorpresa. La domanda che ancora rimane senza risposta è una: che fine ha fatto Andrea Cerioli?