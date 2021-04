Isola 2021, giù le maschere con le ultime nomination? Fariba conquista

Cadono le maschere dopo le nomination di ieri a L’Isola dei Famosi 2021? A parlare di quanto accaduto nella serata di lunedì 12 aprile ci ha pensato Fariba Tehrani. La madre di Giulia Salemi è, attualmente, al televoto e sa bene chi l’ha nominata. Scendendo nel dettaglio, hanno fatto il suo nume durante le nomination Valentina Persia, Gilles Rocca e Roberto Ciufoli. Sembra proprio che Fariba non si sarebbe mai aspettata di essere nominata dai primi due. Confidandosi con Andrea Cerioli dopo la puntata, ha riflettuto sul fatto che sia Valentina che Gilles le avrebbero mostrato un’altra faccia.

Infatti, Fariba ha rivelato che entrambi avrebbero finto di essere suoi amici. A questo punto, la Teharni afferma: “Meglio un nemico dichiarato, che una falsa amica”. Questa sua dichiarazione ha conquistato molti telespettatori, che sui social continuano a sostenerla. Con questa affermazione d’effetto ha fatto proprio impazzire i fan! Su Twitter, infatti, è possibile leggere moltissimi commenti di approvazione nei confronti di Fariba.

La Tehrani ha poi mostrato perplessità su un punto: “Ora non so a chi restituire il favore”. La madre di Giulia Salemi deve pensare a chi dare il suo voto nelle prossime nomination. Intanto, Cerioli è apparso abbastanza soddisfatto di come è andata la serata, in quanto è riuscito a “restituire il favore” a Roberto. Quest’ultimo l’aveva nominato la scorsa puntata, con una motivazione che non l’ha pienamente convinto.

Nella puntata di ieri, Andrea ha avuto modo di ricambiare. Ora Ciufoli, Fariba e Valentina si stanno sfidando al televoto, che verrà chiuso nel pomeriggio di giovedì 15 aprile 2021 durante il daytime condotto dall’inviato Massimo Rosolino. Va segnalato che la puntata in prima serata non andrà in onda in diretta, bensì sarà registrata.

Nel frattempo, Brando Giorgi continua a portare avanti questa esperienza lontano dal resto del gruppo. Il suo atteggiamento, però, sembra non convincere tutti i telespettatori. Proprio ieri Tommaso Zorzi gli ha fatto notare che potrebbe riuscirgli male un percorso simile a quello che portò avanti Raz Degan a L’Isola dei Famosi.

Nonostante tutto, Brando è apparso nel daytime di oggi abbastanza soddisfatto di come sta proseguendo la sua avventura. Ieri ha battuto Valentina nella prova del fuoco, diventando così il leader. Ora la Persia è curiosa di scoprire “cosa escogiterà” nei prossimi giorni il suo collega.

“Abbiamo vinto la prima battaglia, ma non la guerra. Una soddisfazione ce la siamo tolta“, ha dichiara Brando dopo la puntata, felice di aver conquistato il ruolo di leader.