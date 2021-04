Isola dei Famosi ottava puntata: eliminato, nominati e rese dei conti

Nella prima serata di lunedì 12 aprile 2021 L’Isola dei Famosi è tornato in onda con l’ottava puntata. Nel programma condotto da Ilary Blasi, affiancata da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, ci sono state importanti svolte. Inizialmente, la padrona di casa si è collegata con Playa Esperanza, dove in segreto dagli altri naufraghi Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile continuano la loro esperienza.

Attraverso una barca, le tre hanno raggiunto il resto del gruppo. Prima ancora del loro arrivo, Massimiliano Rosolino ha confermato che Beppe Braida ha lasciato il reality per problemi di famiglia: suo padre ha contratto il Covid-19. Intanto, sempre a Playa Palapa, si è parlato degli ultimi litigi di Brando Giorgi. Tutti sembrano essersi schierati contro l’attore, che pare aver voluto prendere le distanze.

E mentre dallo studio la figlia Camilla si è scagliata contro Awed, Zorzi ha fatto notare che a Brando potrebbe non riuscire bene il famoso percorso fatto da Raz Degan. Nel frattempo, Elettra e Iva si sono schierate dalla parte di Brando, facendo notare che il “tutti contro uno” non è bello. Ed ecco che finalmente è arrivato il confronto tanto atteso, quello tra Vera e Awed.

Le tre Amazzoni di Playa Esperanza si sono prese la loro rivincita, sfidando Francesca, Drusilla e Valentina nella prova ricompensa – tre hamburger da mangiare subito – a Playa Palapa. Una sfida faticosa sotto il sole, che è stata vinta da Vera, Miryea ed Elisa in pochi secondi.

La puntata di stasera è andata avanti con l’arrivo di Akash in studio. Qui ha avuto modo di avere un confronto con Tommaso Zorzi. Subito dopo, la padrona di casa ha deciso di parlare con i due naufraghi in nomination, Drusilla Gucci e Andrea Cerioli. Inizialmente dallo studio sono arrivate frasi di incoraggiamento alla prima, che ormai è decisa a concludere la sua esperienza in Honduras.

Dopo di che, Cerioli ha avuto modo di avere un confronto con Roberto. Il televoto è stato chiuso e Ilary ha annunciato il nome dell’eliminato: Drusilla con il 42% dei voti. Cerioli ha superato questa nomination con il 58%. Prima di uscire, la Gucci ha dato il suo bacio di Giuda a Brando Giorgi. La serata è andata avanti con una questione importante. Durante la scorsa puntata, Angela Melillo ha violato una regola del reality, passando un pezzo di lasagna – vinta dal suo gruppo nella prova ricompensa – di nascosto a Elisa, che non aveva diritto.

Angela ha confermato di aver commesso questa scorrettezza. Da stasera, per tutta la settimana, non avrà la sua porzione di riso e non prenderà parte alla prova del leader. Se i suoi compagni vorranno, potranno dividere con lei i loro pasti. A Playa Esperanza, Elisa ha ricevuto una pergamena da parte di suo fratello Domenico. Una bella sorpresa per la Isaordi, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

È arrivato il momento della prova leader. Tra le donne a vincere è stata Valentina, che si è ritrovata a sfidare Brando nella prova del fuoco. Ad avere la meglio è stato Giorgi, che ha vinto il titolo di leader.

Intanto, a Playa Esparanza, Miryea ha parlato dei momenti difficili che spesso si ritrova a vivere, sebbene si mostri sempre con il sorriso. Dallo studio, a darle forza ci ha pensato suo padre. La giovane naufraga si è commossa di fronte all’intervento del papà.

Le Amazzoni sono state raggiunte dall’eliminato di stasera, Drusilla. Dallo studio, un po’ tutti hanno tentato di convincerla a continuare la sua avventura a Playa Esperanza. Ebbene, Drusilla è rimasta ferma nella sua posizione, confermando di voler tornare a casa.

Nessuna speranza per Awed, la cui attenzione è stata attirata da Beatrice Marchetti. Quest’ultima ha ammesso che non c’è alcuna possibilità di andare oltre un’amicizia, sebbene le stia simpatico. In studio, Akash ha confermato che Beatrice è fidanzata.

Sono iniziate le nomination per i naufraghi nella Palapa. Al televoto sono finiti Roberto, Fariba e Valentina.

Valentina ha nominato Fariba;

Francesca ha nominato Isolde;

Beatrice ha nominato Roberto;

Isolde ha nominato Andrea;

Fariba ha nominato Roberto;

Angela ha nominato Paul;

Gilles ha nominato Fariba;

Awed ha nominato Roberto;

Andrea ha nominato Roberto;

Paul ha nominato Roberto;

Ubaldo ha nominato Roberto;

Roberto ha nominato Fariba;

Brando (il leader) ha nominato Valentina.

Il televoto verrà chiuso da Massimiliano durante il daytime di giovedì 15 aprile 2021. Ovviamente, il nome dell’eliminato verrà annunciato da Ilary Blasi in prima serata.