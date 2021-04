Isola 2021 Awed, la figlia di Brando: “Sciacquati la bocca”, poi rivede Vera

A L’Isola dei Famosi 2021 è arrivato il momento del confronto di Awed e Vera Gemma. Lo youtuber, all’anagrafe Simone Paciello, ha dovuto inizialmente affrontare un altro momento ricco di tensione. Ciò è accaduto quando Ilary Blasi ha chiesto al gruppo dei naufraghi di Playa Palapa di affrontare il discorso riguardante le ultime scelte prese da Brando Giorgi. Quest’ultimo sembra aver preso le distanze dal resto del gruppo. Lui stesso ha ammesso di aver provato a creare dei rapporti, non riuscendoci. Un po’ tutti i concorrenti si sono schierati contro Brando, compresi Andrea Cerioli e Ubaldo.

Ed ecco che dallo studio ha deciso di intervenire Camilla, la figlia dell’attore italiano. La ragazza è apparsa davvero abbastanza furiosa di fronte a quanto accaduto negli ultimi giorni in Honduras. In particolare, si è scagliata contro Ubaldo per poi passare ad Awed. “Sciacquati la bocca”, ha dichiarato a gran voce Camilla contro lo youtuber. Il motivo? La ragazza ha ammesso di non aver trovato giusto il fatto che il ragazzo abbia detto che Brando “è uno schifo d’uomo”.

Detto ciò, Camilla gli ha fatto notare che l’attore potrebbe essere suo padre. Nel frattempo, da Playa Esperanza Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile hanno raggiunto Playa Palapa. La prima ha avuto modo di avere subito il confronto tanto atteso con Awed. Ilary ha invitato lo youtuber a raggiungere la spiaggia, anticipandogli che avrebbe avuto appuntamento importante. Arrivato sul posto, è stato subito raggiunto da Vera.

Quest’ultima gli ha fatto sapere di aver sentito tante cose dopo la sua eliminazione. Ha creduto che la loro amicizia potesse durare ed è consapevole di aver pagato in prima persona la loro ‘alleanza’ contro il resto del gruppo. Allo stesso tempo, è convinta di essere uscita a testa alta. Gli ha ricordato il momento in cui ha perso al televoto: “Mi hai abbracciata dicendo che non ce l’avresti fatta senza di me”.

Immediatamente ha poi chiesto sue notizie a Miryea, che l’ha raggiunta a Parasite Island. Qui ha scoperto che Awed aveva chiesto scusa agli altri naufraghi, reintegrandosi nel gruppo. Questa sua decisione ha deluso un po’ Vera: “Ti chiesto di proteggermi, difendermi e rispettarmi da oggi in poi”. Dall’altra parte, Awed non ha rinnegato la loro amicizia, durante questo confronto. Ha ammesso di essersi lasciato trascinare dallo sconforto.

Sa che fuori dal programma vorrà vederla, ma non ha potuto non farle notare che per lui è stato molto difficile ritrovarsi contro tutti. Pertanto, ha fatto un mea culpa, tornando sui suoi passi. Il confronto tra Vera e Awed a L’Isola dei Famosi è terminato con un affettuoso abbraccio.