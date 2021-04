Isola 2021, Awed: Gilles e Francesca titubanti, Vera inizia a preoccuparsi

Il daytime dell’Isola dei Famosi 2021 di oggi mostra Awed mentre collabora nel gruppo, da cui sembrava essersi allontanato definitivamente la scorsa settimana. L’uscita di Vera Gemma ha cambiato le carte in tavola, tanto che lo youtuber ha vissuto una vera e propria crisi inizialmente. Il gruppo ha poi deciso di stare accanto al giovane naufrago, mettendo da parte il passato. Ma sembra che non tutti abbiano ancora dimenticato quanto accaduto nei giorni precedenti. Tra questi ci sono Gilles Rocca e Francesca Lodo. I due si confrontano sull’atteggiamento dello youtuber e in particolare lei appare abbastanza dubbiosa.

“Sono un po’ titubante, credo lo sia anche Gilles”, dichiara poi Francesca. Quest’ultima, inoltre, riflette su cosa sarebbe accaduto in questi giorni se Vera non fosse uscito: Awed sarebbe tornato nel gruppo? Secondo Gilles la risposta a questa domanda è ‘no’. Nonostante ciò, Rocca ammette di averlo trovato realmente dispiaciuto. Nel frattempo, su Parasite Island, Vera non può non pensare a come sta proseguendo l’esperienza del suo amico con gli altri naufraghi. Durante una passeggiata con Ubaldo, Vera appare abbastanza timorosa. Inizialmente, si chiede come ritroverà lo youtuber se mai dovesse rientrare in gioco.

“Ho lasciato Awed disperato”, racconta la naufraga a Ubaldo. Scendendo nel dettaglio, si sta domandando se il ragazzo le vorrà bene come prima o se in questi due giorni gli altri naufraghi gli abbiano fatto “il lavaggio del cervello“. La donna inizia a pensare che il resto del gruppo potrebbe aver messo in testa a Awed una versione distorta della realtà, facendola apparire come una persona negativa. Ma Ubaldo le fa presente che lo stesso youtuber non dovrebbe farsi influenzare dall’opinione degli altri.

A questo punto, Vera arriva alla conclusione: non crede che gli altri naufraghi possano aver raggirato lo youtuber, in quanto “non è scemo”. Nel frattempo, ad avere qualche sospetto su Awed è anche Roberto Ciufoli. L’attore, che nel corso ella prima puntata del reality ha avuto un infortunio, ha ammesso di non credere al pentimento dello youtuber. Dunque, c’è abbastanza diffidenza da parte di un po’ tutti i naufraghi.

Intanto, al momento, Awed sta affrontando al televoto Miryea. Questa sera uno dei due raggiungerà Parasite Island, dove avrà l’opportunità di decidere se proseguire l’avventura oppure no.