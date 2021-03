Isola 2021, Awed in crisi. Ciufoli lo critica: “Non vedo pentimento”

Dopo lo scontro con Gilles Rocca, Awed è stato fortemente attaccato e isolato dal resto dei compagni d’avventura. In seguito a un crollo emotivo in cui si è sfogato piangendo, si è detto pronto per ripartire da zero. Il naufrago dell’Isola dei Famosi sente che è arrivato il momento di ritagliarsi un nuovo ruolo per partecipare in maniera attiva alla vita sull’isola ed è fondamentale la costruzione di rapporti umani per quanto possibili pacifici:

“Devo rimboccarmi le maniche come è giusto che sia, siamo una comunità”

Beppe Braida si schiera dalla parte di Awed, confessando di aver pianto per lui dal dispiacere e mai per una donna in tutta la sua vita. Non tutti i concorrenti, però, sono rimasti coinvolti dalle buone intenzioni del giovane youtuber. Roberto Ciufoli, rientrato in gioco da qualche giorno dopo il brutto incidente durante il primo appuntamento del reality, nutre non pochi sospetti nei suoi confronti e si è lasciato andare a una critica:

“Non vedo pentimenti e non ho ancora sentito le sue scuse”

Secondo il suo punto di vista, questa potrebbe essere una strategia o un riavvicinamento dettato dalla solitudine in cui si è trovato in questi ultimi giorni. Vera Gemma su Parasite Island, insieme a Fariba e a Ubaldo, sente la mancanza dell’amico: “Povero Awed, solo in mezzo a quelle iene” Il pentimento di Awed sembra essere sotto le attenzioni e le valutazioni dei naufraghi.

Ci sono ancora rapporti da ricucire, soprattutto con Francesca Lodo e Gilles Rocca. Quest’ultimo è finito al centro del gossip con Elisa Isoardi: si avvicineranno in senso sentimentale? Un conduttore televisivo sembra esserne certo che accadrà nel corso delle prossime settimane. Valentina Persia ha cercato di far fruttare la ricompensa ottenuta durante la prova di apnea.

La comica ha trasformato la farina in qualcosa di commestibile, spiattellando una sorta di piadina. Vera ha imparato ad aprire un cocco e ha lanciato un attacco ai suoi ex compagni sostenendo che li aprono loro, vogliono aprirli sempre loro e poi nominano la gente perché non ne ha mai aperto uno.

Awed sconfortato: Angela Melillo dispiaciuta cerca di rinserirlo a L’Isola dei Famosi

Il gruppo guarda in modo sospettoso Awed. A L’Isola dei Famosi, oltre a Beppe Braida, anche Angela Melillo ha fatto un passo in avanti con il giovane. La leader della settimana ha invitato ad unirsi agli altri dichiarando che vorrebbe rivederlo spensierato e distributore di buon umore come i primi giorni. Le incomprensioni prenderanno il sopravvento o lo youtuber riuscirà ad adeguarsi?