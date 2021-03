Elisa Isoardi e Gilles Rocca: risvolto romantico all’Isola? Parla Lippi

I due concorrenti del reality condotto dalla Blasi hanno un conto in sospeso. La loro amicizia muterà in qualcos’altro?

La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi è ancora agli inizi e andrà in onda fino a giugno prossimo. Elisa Isoardi ha dato sfoggio delle sue capacità e ha conquistato anche gli inglesi. Il suo carattere forte e deciso è uscito subito solo confermandosi tra i potenziali leader. La sua bellezza è arrivata oltremanica e il Sun, noto tabloid, le ha dedicato spazio definendola bella, sexy e incantevole. In Honduras l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco ha un conto in sospeso con Gilles Rocca che con la sua fisicità ha conquistato il pubblico, ma il suo carattere arrogante lascia poco a desiderare.

I due si sono sfidati già a Ballando con le Stelle. Dati entrambi per favoriti se le sono suonate a colpi di salsa e merengue. A trionfare nell’ultima edizione del talent di ballo di Milly Carlucci è stato l’attore con Lucrezia Lando. Elisa con Raimondo Todaro, invece, si sono dovuti accontentare del quarto posto. La storia si ripete. I due sono partiti per l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi ed entrambi sono dati ad oggi come favoriti alla vittoria. Chi conosce bene la Isoardi guarda oltre la competizione.

In una intervista rilasciata a NuovoTv, Claudio Lippi ha svelato che la sfida tra i due potrebbe avere un risvolto romantico come Tarzan e Jane. Potrebbe riscoprire le gioie del più dolce dei sentimenti Elisa Isoardi:

“Penso che serva un uomo finalmente disponibile a rispettarla come donna. Il fortunato potrebbe essere proprio Rocca”

Ricordiamo, però, che Gilles Rocca è fidanzato. Durante la puntata di lunedì 29 marzo 2021 è scoppiato in lacrime per la sua amata Miriam Galanti sentendo la sua voce. L’ex fonico di Sanremo ha dichiarato di amarla più della sua vita e di pensarla in ogni istante. La donna gli ha dato qualche consiglio anche dopo i suoi ultimi scontri con altri concorrenti, dicendogli di non cadere nei giochetti di altre persone perchè ormai sanno quali sono i suoi punti deboli.

Le vie dell’amore sono infinite. Per Lippi, che ha lavorato fianco a fianco a Elisa Isoardi durante l’ultima edizione de La Prova del Cuoco prima della chiusura definitiva, ci saranno delle sorprese.