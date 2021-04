Isola dei Famosi stasera: chi esce tra Awed e Miryea, decisione importante

By

AGGIORNAMENTO: come già preannunciato, stasera tre dei naufraghi di Parasite Island raggiungeranno il resto del gruppo. Fariba e Ubaldo entreranno in gioco ufficialmente, mentre le sorti di Vera e Brando verranno dipenderanno dal pubblico. Attraverso il televoto flash, uno tra i due rientrerà in gioco. Così Parasite Island chiuderà.

Nuovo appuntamento stasera, lunedì 1 aprile 2021, con l’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda con la sesta puntata e le anticipazioni annunciano un momento importante per il pubblico. Proprio i telespettatori saranno protagonisti di questo appuntamento, attraverso i social. Dovranno prendere una decisione importantissima per le sorti dei naufraghi. Di cosa si tratta? Un televoto lampo? Durante la scorsa puntata, la Blasi aveva annunciato che solo tre tra Fariba Therani, Ubaldo Lanza, Brando Giorgi e Vera Gemma avrebbero raggiunto proprio questa sera il gruppo.

Sarà davvero così? Intanto, uno tra Awed e Miryea Stabile perderà al televoto. Il primo è stato scelto durante le nomination del gruppo, mentre l’ex de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 è stata nominata da Angela, diventata leader. Chiaramente uno dei due si ritroverà a raggiungere Parasite Island e qui avrà la possibilità di scegliere se continuare oppure no la sua esperienza all’interno del reality. Qual è il pronostico di questo televoto? Awed è, indubbiamente, molto amato sui social. Sebbene stia ricevendo qualche critica, i suoi fan continuano a sostenerlo.

Lunedì scorso si ritrovava a scontrarsi al televoto con la sua amica Vera Gemma e Gilles. A perdere è stata la prima, che ha poi raggiunto Parasite Island e che ha conquistato molti telespettatori. Dunque, anche questa volta, Awed dovrebbe vincere la sfida. Bisogna, però, considerare che lo youtuber ha avuto un crollo emotivo in questi giorni, dopo l’uscita di Vera. Il pubblico di Canale 5 l’ha visto in crisi, mentre qualcun’altro ammette di non aver visto alcun pentimento. Pertanto, può accadere di tutto!

In studio non mancheranno, ovviamente, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini a commentare la puntata. Nel frattempo, in Honduras, l’inviato Massimiliano Rosolino coordinerà le varie prove, che daranno l’opportunità ai naufraghi di conquistare determinati vantaggi.

Dovrebbe esserci la famosa prova del fuoco, effettuata per la prima quest’anno lunedì scorso. Dopo Angela, chi diventerà il leader del gruppo? Non resta che attendere la puntata di stasera per scoprirlo. Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 5 aprile.