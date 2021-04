Isola 2021, Elisa Isoardi lascia Playa Esperanza per accertamenti medici

Elisa Isoardi deve lasciare Playa Esperanza per accertamenti medici. Questa è la notizia con cui L’Isola dei Famosi conclude il daytime di questo pomeriggio. La conduttrice pare aver accusato dei problemi con gli occhi, a causa del fuoco. Elisa non è l’unica a essere, al momento, distante dalle telecamere. Infatti, anche Brando Giorgi ha lasciato temporaneamente il reality per motivi di salute. L’attore si è diretto, con la sacca in spalla, verso la barca che l’ha trasportato dai medici.

Quello di entrambi non è un abbandono definitivo, almeno questo è ciò che si spera. Intanto, i fan chiedono a gran voce di sapere come sta la Isoardi. C’è grande preoccupazione per la conduttrice, che su Playa Esperanza sembra aver riconquistato l’approvazione del pubblico. Il trio composto da lei, Vera Gemma e Miryea Stabile sta appassionando i telespettatori che seguono il reality. Ora, però, qualcuno teme l’abbandono di Elisa.

La verità verrà fuori questa sera. Sicuramente Massimiliano Rosolino e Ilary Blasi faranno sapere al pubblico quali sono le condizioni di salute della Isoardi e di Brando. Va segnalato, però, che la puntata che andrà in onda nella prima serata di oggi, giovedì 15 aprile 2021, è stata registrata. Dunque, l’appuntamento non verrà trasmesso in diretta come accade solitamente.

Pertanto, a chiudere il televoto ci ha pensato Rosolino durante il daytime di oggi pomeriggio. Il motivo di questa decisione riguarda Supervivientes, il format spagnolo che ha preso inizio la scorsa settimana. In Spagna, il programma ha già conquistato un grande successo. Nel cast di questa edizione sono presenti anche due concorrenti italiani, ovvero Valeria Marini e Gianmarco Onestini.

Intanto, le anticipazioni della nona puntata de L’Isola dei Famosi, registrata nel tardo pomeriggio, i naufraghi avranno modo di avere un confronto con le Amazzoni di Playa Esperienza. Non si sa, al momento, se Elisa Isoardi prenderà parte all’appuntamento oppure no, visto che sta eseguendo i dovuti accertamenti medici.

Non resta che attendere la messa in onda di questa sera per scoprire come stanno Elisa e Brando, il quale riveste il ruolo di leader da lunedì scorso.