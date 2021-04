L’Isola dei Famosi torna su Canale 5 giovedì 15 aprile 2021. Nel corso della nona puntata tutti i naufraghi avranno un confronto con le Amazzoni di Playa Esperanza, ovvero Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile. A quanto pare le tre avranno la possibilità di tornare in gioco: riusciranno nell’impresa o resteranno sulla loro isola?

L’inviato Massimiliano Rosolino darà poi il via alla Cerimonia della Salvacion. Attraverso una prova ad hoc verrà proclamato il Leader Salvador, ovvero un naufrago che, oltre all’immunità, conquisterà la possibilità di salvare dal televoto uno dei suoi compagni nel corso di una vera e propria cerimonia sul mare.

Il braccio destro di Ilary Blasi condurrà poi altre prove che permetteranno ai naufraghi di ottenere delle importanti ricompense. Occhio ai nominati della settimana: chi verrà salvato tra Fariba Tehrani, Valentina Persia e Roberto Ciufoli? I sondaggi assicurano che ad uscire sarà il comico della Premiata Ditta.

Molto probabilmente, però, come accaduto nelle scorse settimane non si tratterà di una eliminazione definitiva e l’eliminato della settimana avrà la possibilità di restare sull’Isola dei Famosi. Possibilità rifiutata di recente da Daniela Martani e Drusilla Gucci.

Perché l’Isola dei Famosi stasera non è in diretta

Per la prima volta nella storia dell’Isola dei Famosi la puntata di stasera non andrà in diretta su Canale 5. Sarà registrata nel tardo pomeriggio per lasciare spazio a Supervivientes, il format spagnolo iniziato la scorsa settimana. Una scelta a quanto pare dipesa dai dati d’ascolto.

L’Isola dei Famosi di casa nostra non va oltre il 19% di share mentre la prima puntata di Supervivientes – che condivide con la versione italiana la Palapa – ha conquistato il 30%. Numeri da capogiro, che hanno decretato la trasmissione già un grande successo in Spagna.

Nel cast dell’ultima edizione di Supervivientes ci sono anche due concorrenti italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Quest’ultimo è ormai una star della tv spagnola: negli ultimi anni ha partecipato a diversi programmi e reality show.

Valeria Marini, nota da tempo nella penisola iberica, sta invece diventando sempre più protagonista grazie alle sue gesta e disavventure. Di recente la Marini ha intossicato alcuni naufraghi di Supervivientes dopo averli convinti ad acquistare delle strane uova.