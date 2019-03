Isola 2019, Kaspar contro Soleil: spunta un fuorionda, l’avvertimento ai naufraghi

Isola dei famosi, Kaspar Capparoni contro Soleil Sorgè: spunta il fuorionda

Nel daytime dell’Isola 2019 di oggi è andato in onda un fuorionda di Kaspar Capparoni contro Soleil Sorgè. Tutto è avvenuto durante la puntata di ieri e in particolare sulla discussione della divisione del cibo. Tra le tante accuse che sono volate, Kaspar e Bettarini hanno detto di non aver negato il loro pescato ai naufraghi e quando Soleil è uscita dalla Palapa per la prova leader, Capparoni ha affondato il colpo. Dopo che l’altro naufrago sospeso ha spiegato che, secondo lui, l’attacco è intollerabile perché si davano molto da fare con la pesca, Kaspar è scattato come una molla sentendo il nome di Soleil. “Il leader di che? Della fascetta che le hanno dato. Perché di leader non ha niente. Ma che si è guadagnata!”, ha detto l’attore.

Kaspar contro Soleil: il fuorionda nel daytime dell’Isola dei famosi

Era Riccardo Fogli a parlare della leader e ha aggiunto ancora che queste sono le regole del gioco. Al che Kaspar ha alzato la voce: “Non è un gioco, i giochi non sono fatti con i sentimenti e con le persone. È un’avventura, non è un gioco”. Riccardo, a cui sono arrivate le scuse della Marcuzzi, ha detto che non le urla dell’altro non lo spaventavano di certo. A quel punto, sempre tutto fuorionda, è intervenuta Marina La Rosa: “È chiaro che Soleil non piace a nessuno. Riccardo ci è affezionato”. Ma Capparoni ha spiegato che non aveva alcuna intenzione di convincere Fogli di qualcosa, un modo per far capire che poteva tranquillamente rimanere dalla parte di Soleil.

Isola 2019, Kaspar mette in guardia i naufraghi da Soleil: “Questa fa la leader? Ragazzi tremate!”

Ma il cantante ha preso di nuovo la parola e ha fatto notare ai due naufraghi sospesi che avrebbero dovuto dire in diretta anche che loro hanno rifiutato il cibo, perché avevano già mangiato. Anche queste parole hanno scatenato la reazione di Kaspar: “Voi avete detto no no Kaspar, lei ha detto ‘Perché a meno?’. E questa fa la leader? Ragazzi tremate, se dovesse vincere lei tremate”. L’avvertimento ai naufraghi che sono ancora in gioco all’Isola dei famosi è arrivato forte e chiaro. Intanto, è arrivato un duro attacco di Paolo Brosio a Luca Vismara!