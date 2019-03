Isola dei famosi, Brosio a gamba tesa su Luca Vismara: “Dovrebbe volare basso”

Isola 2019, Paolo Brosio ha reagito male alla nomination? Le sensazioni dei naufraghi

Una nuova bomba è pronta a esplodere all’Isola dei famosi: Paolo Brosio ha attaccato Luca Vismara e non ci è andato per niente leggero! Nel daytime di oggi è stato mostrato ciò che è successo dopo la puntata di ieri sera, quindi le prime reazioni dei due nominati. In nomination, lo ricordiamo, ci sono proprio Luca e Brosio. Se il primo è ormai abituato a vivere la settimana da nominato, per il secondo non è così. Paolo Brosio ha preso male la nomination? Secondo alcuni naufraghi sì. I suoi compagni d’avventura infatti hanno notato la reazione dopo essere stato nominato e hanno pensato che, essendosi appartato, forse non ha vissuto bene i primi momenti da nominato.

Paolo Brosio attacca Luca Vismara: “Dovrebbe volare un po’ più basso”

Marina La Rosa si è avvicinata a Paolo per parlare un po’ della nomination. La concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha confidato i suoi pensieri a Brosio, in particolare ha detto che, secondo lei, questa settimana Luca è a rischio eliminazione. Dopo aver superato diverse nomination, stavolta Brosio potrebbe batterlo. “Penso che per Luca sia già tanto, perché io quando sono arrivato non ricordavo di conoscerlo, di averlo visto”, ha detto proprio Paolo. Questo è sembrato un primo attacco a Vismara, ma poi tutto è proseguito nel confessionale: “Tutte queste nomination che ha superato probabilmente lo hanno un pochino diciamo dato un po’ troppo di orgoglio. E dovrebbe volare un po’ più basso”.

Isola dei famosi, Luca Vismara a rischio eliminazione: “La nomination più difficile”

Come reagirà Luca a queste parole di Paolo Brosio? Forse qualcuno gliele riferirà, in ogni caso è possibile che venga mostrato il filmato durante la diretta della prossima settimana. Tuttavia, il cantante pensa di essere a rischio: “La vedo come la nomination più difficile. Devo ammettere che appena ho sentito il nome di Paolo ho detto ok è la mia ultima nomination”. Nel daytime di oggi, inoltre, è stato mostrato un fuorionda di Kaspar che mette in guardia i naufraghi su Soleil!