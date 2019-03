Alessia Marcuzzi chiede scusa a Riccardo Fogli all’Isola: lo sfogo

Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi: le scuse a Riccardo Fogli e la reazione del cantante

Alessia Marcuzzi ha dato inizio alla nuova diretta dell’Isola dei Famosi in modo completamente diverso dal solito. La nota conduttrice di Canale 5 ha aperto la puntata con grande serietà, ammettendo nell’immediato di aver sbagliato e di voler chiedere scusa al suo pubblico e non solo. La donna ha infatti chiesto perdono anche a Riccardo Fogli. Nel corso dell’ultimissima settimana, la presentatrice è finita al centro di una clamorosa e durissima polemica. I fan del reality-show non hanno infatti apprezzato il video registrato da Fabrizio Corona e andato in onda durante la scorsa diretta.

Alessia Maruzzi e le scuse a Riccardo Fogli durante la diretta dell’Isola dei Famosi

Oltre a scagliarsi contro Corona, il pubblico dell’Isola se l’è presa anche con Alessia. La Marcuzzi pare si sia fatta un esame di coscienza e per questo ha aperto la puntata con delle scuse generali, per poi passare a quelle più importanti. Una volta avuto il collegamento con l’Honduras, la conduttrice ha chiamato Riccardo Fogli in disparte. “Riccardo io ti devo chiedere scusa perché la scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova. Ti devo chiedere scusa perché non mi aspettavo la tua reazione. Io ho sottovalutato tante cose. Non sono riuscita a trasmetterti il mio affetto, il mio abbraccio. Io di solito non sono così. Sono rimasta un po’ fredda, un po’ spiazzata e ti chiedo scusa per questo.”

Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi: le scuse di Alessia Marcuzzi

La Marcuzzi ha poi continuato il suo discorso passando anche degli inaspettati ringraziamenti sempre nei confronti di Fogli. “Ti ho visto nella settimana tanto forte. Ti ho visto cantare nella Isla Bonita e per me questa è stata una grande lezione di vita. Sono cose che mi vengono dal cuore di getto così.” Di fronte alle parole della donna, Riccardo è rimasto in silenzio, ma i suoi occhi parlavano da soli.