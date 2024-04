Isola 18, Matilde Brandi in partenza: particolare richiesta agli autori

Matilde Brandi è una naufraga de L’Isola dei Famosi 2024. Tutto è pronto per questa nuova edizione del reality show o almeno così pare. Il cast è stato definito e tra questi c’è anche la showgirl, che già aveva partecipato al Grande Fratello Vip 5, qualche anno fa. Ora la ballerina è pronta a mettersi in gioco in Honduras, in una situazione estrema. Prima di partire, però, ha deciso di fare una richiesta alla produzione, che riguarda il matrimonio di Manila Nazzaro.

Ne parla la stessa Matilde, la quale ha scelto di salutare tutti i suoi fan e anche la sua amica. Proprio poco prima della partenza per l’Honduras, la Brandi ha girato un video nel quale conferma di essere stata scelta come damigella da Manila per il suo matrimonio con Stefano Oradei. Avrebbe dovuto rivestire questo importante ruolo durante la cerimonia, che avverrà il 13 maggio 2024, insieme ad Angela Melillo.

L’amicizia tra le tre showgirl è nota da tempo e vicino a loro c’è anche Milena Miconi, la quale ufficerà le nozze. Ma ecco che in vista del suo percorso a L’Isola dei Famosi, Matilde Brandi prevede già che non sarà presente al matrimonio della sua cara amica. Durante le nozze, di cui ha svelato i dettagli la stessa Manila a Verissimo, la showgirl cercherà comunque di essere presente.

Lei stessa ha annunciato, attraverso il suo profilo Instagram, di aver fatto una particolare richiesta alla produzione. Il matrimonio dovrebbe essere celebrato di lunedì, che rappresenta proprio il giorno in cui va in onda in diretta L’Isola in prima serata. Pertanto, Matilde ha pensato bene di farle una sorpresa.

Non si sa ancora di preciso cosa abbia chiesto alla produzione del reality show di Canale 5 in occasione del matrimonio di Manila. Qualcuno fa notare, però, che la Brandi non dovrebbe pensare oltre. La nuova edizione del programma condotto da Vladimir Luxuria, che proprio oggi si è svelata su Ilary Blasi, prenderà inizio lunedì 8 aprile.

Il 13 maggio sarà trascorso poco più di un mese e c’è chi fa presente che Matilde potrebbe già essere tornata in Italia, tramite qualche televoto. Chiaramente l’augurio è che per la Brandi il percorso duri più a lungo possibile e, per questo, probabilmente ha preferito pensare che non ci sarà al matrimonio di Manila.