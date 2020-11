Isoardi e Todaro, il futuro a Ballando con le stelle: parla la coppia

I sostenitori di Elisa e Raimondo sperano di poterli rivedere in pista per il ripescaggio, ma come procede la convalescenza della conduttrice? Tutto dipende dalla sua caviglia: le parole dei diretti interessati.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro torneranno a Ballando con le stelle? Il futuro dei due partner di ballo è ancora incerto. I due hanno iniziato la gara conquistando subito non solo il pubblico ma anche la temutissima giuria di Ballando con le stelle. Tutti sono rimasti affascinati dall’intesa di Raimondo ed Elisa in pista, hanno anche preso tanti dieci dai giudici ma hanno dovuto fare subito i conti con degli ostacoli sul loro percorso. Quando tutto sembrava procedere per il meglio, infatti, è arrivato lo stop per Raimondo.

Il ballerino è stato colpito da appendicite ed è stato fermo ai box per qualche giorno. Elisa non si è arresa ed è andata avanti nella gara senza il suo maestro, che però l’ha supportata pur non danzando con lei. Poi Raimondo è tornato a ballare e hanno ripreso la gara al meglio, ma è durato poco. La Isoardi infatti si è infortunata alla caviglia e i tempi di ripresa si sono rivelati più lunghi del previsto. Proprio per questo motivo la coppia di Ballando con le stelle ha deciso di ritirarsi dalla gara, ma potrebbero tornare.

Quando si sono autoeliminati, i giudici hanno apprezzato il gesto perché si sentivano ormai quasi in imbarazzo del dare i voti. Conoscendo il potenziale della coppia e il motivo per cui non riuscivano a esprimerlo, davano precedenza al potenziale appunto anziché giudicare l’esibizione. Questo aveva detto Selvaggia Lucarelli, ma potrà tornare a dare i voti a Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle?

La risposta è arrivata dai diretti interessati, che oggi hanno fatto una diretta condivisa su Instagram e hanno risposto alle domande dei fan. Ce ne sono state tante sul loro rapporto e sull’intesa che hanno nel ballo, ma poi è arrivata anche la domanda sul loro futuro nel programma di Milly Carlucci. Ebbene, tutto sembra essere ancora incerto. La Isoardi ha detto che hanno piena intenzione di tornare più forti di prima

Raimondo ha aggiunto che purtroppo non dipende da loro, non hanno potere di scelta visto che si tratta di un infortunio. “Viviamo giorno per giorno. Dipende dai capricci della caviglia della Isoardi”, ha aggiunto. In effetti tutto dipenderà dai tempi di recupero della caviglia, non possono sapere come andrà a finire. I tanti sostenitori però sperano di poterli rivedere in gara quando ci sarà lo spareggio a Ballando con le stelle.