Irama a Verissimo parla di Giulia De Lellis: ma è polemica

Verissimo: Irama parla per l’ultima volta di Giulia De Lellis

Ultime dichiarazioni di Irama su Giulia De Lellis. Prima dell’annuncio ufficiale sulla rottura il cantante ha registrato un’intervista a Verissimo che Silvia Toffanin ha mandato in onda nonostante la separazione tra i due. Tra l’esperienza a Sanremo, il nuovo album e il tour sold out, Filippo Maria Fanti ha precisato che Bella e rovinata, una delle sue canzoni di maggior successo, non è dedicata all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “L’ho scritta prima di conoscerla”, ha assicurato il cantante, smentendo così quella che è diventata negli ultimi mesi una vera e propria leggenda metropolitana. “Dove ci siamo conosciuti io e Giulia? In un appartamento, io stavo scegliendo delle foto. Le ho detto ciao e lei ha fatto lo stesso”, ha raccontato il vincitore di Amici.

Irama e Giulia De Lellis non stanno più insieme

“È difficile staccare vita privata e pubblica”, ha poi ammesso Irama a Verissimo, visibilmente a disagio. Ancora una volta il giovane ha parlato con un certo imbarazzo della sua vita privata. E l’intervista realizzata da Silvia Toffanin ha subito scatenato la polemica sui social network. La maggior parte dei fan non ha apprezzato la scelta di mandare in onda l’intervista a Filippo nonostante la fine della storia con Giulia. “Toffanin magari prima di intervistare le persone informati su di loro, possibilmente senza leggere solo gossip ridicolo. Tra l’altro il titoletto “Irama parla di Giulia De Lellis alcuni giorni prima della separazione” è abbastanza triste, fa l’artista non l’influencer”, ha seccamente scritto qualcuno su Twitter.

Irama a Verissimo: l’intervista scatena la polemica

Oltre alle critiche a Silvia Toffanin non sono mancate quelle a Irama e Giulia. “Irama 10 giorni fa parlava della sua bellissima storia con GDL. 3 giorni fa ha annunciato la fine della loro storia dicendo che si sono lasciati “tempo fa” =mai stati insieme”, ha sottolineato qualcuno. Qualcun altro ha invece replicato: “Per tutti quelli che danno del falso a # Irama vedete che si sente a disagio di parlare di gossip? Conferma quello che ha scritto sulle IG STORIES, vuole parlare di musica. E basta, e se non capite problemi vostri”.

Gli ultimi gossip su Irama e Giulia De Lellis

Intanto secondo un gossip riportato da Spy, Irama avrebbe lasciato Giulia per un’altra donna, più precisamente la modella Victoria. Nel frattempo la De Lellis è stata avvistata con l’ex fidanzato Andrea Damante: ritorno di fiamma in vista?