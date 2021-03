Irama negativo al Covid ma rischia l’esclusione da Sanremo: il motivo

By

Brutte notizie per l’ex vincitore di Amici dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al Coronavirus

Si complica la situazione di Irama al Festival di Sanremo 2021. A poche ore dal debutto del 2 marzo un membro dello staff del cantante è risultato positivo al tampone rapido per il Covid-19. Filippo Maria Fanti, questo il nome dell’artista, è stato costretto a cedere il suo posto in scaletta a Noemi e a rimandare la sua esibizione alla seconda serata.

Irama si è poi sottoposto al tampone molecolare che ha dato esito negativo. L’ex vincitore di Amici non ha dunque contratto il Coronavirus ma rischia lo stesso di non partecipare più alla kermesse musicale più importante d’Italia. A dare l’annuncio è stato lo stesso Amadeus. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021 ha spiegato al Tg1:

“Attendiamo il risultato del tampone molecolare del collaboratore, domani mattina avremo la risposta. Irama è negativo, ma se il collaboratore dovesse essere positivo Irama andrà in quarantena e dovrà ritirarsi dalla gara”

Al momento Irama non ha ancora commentato l’accaduto. Sul suo account Instagram si è limitato a diffondere la nota della sua esibizione rimandata alla seconda serata di Sanremo 2021. Coronavirus permettendo, ovviamente.

Irama al Festival di Sanremo con La genesi del tuo colore

Al Festival di Sanremo 2021 Irama ha presentato la canzone La genesi del tuo colore. Un brano che, come confidato dal diretto interessato che ha scritto il testo, è una riflessione sulla vita. Una vita in cui spesso impari ad apprezzare le cose solo quando le perdi, perché quando spesso capitano si è troppo di corsa per godersele davvero.

Al settimanale Di Più Irama ha dichiarato di aver fatto ascoltare in anteprima la canzone di Sanremo 2021 a Maria De Filippi, con la quale è rimasta in contatto dopo Amici e Amici Speciali. La conduttrice Mediaset ha apprezzato parecchio la nuova opera del suo pupillo, tra i giovani artisti più seguiti in Italia.

Per Irama è la terza volta nella città dei fiori. Nel 2016 ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano Cosa resterà (edizione vinta da Francesco Gabbani). Nel 2019, subito dopo la vittoria ad Amici, ha gareggiato tra i Big con La ragazza con il cuore di latta, pezzo che racconta in parte la storia di Martina Nasoni (quell’anno ha trionfato Mahmood).