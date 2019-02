Irama annuncia nuovo importante traguardo: “Ti voglio bene, Loredana”

L’annuncio di Irama sull’album Giovani

Quello di oggi è un bellissimo traguardo per Irama che su Instagram ha annunciato tutto ai suoi fan pubblicando una foto che lo ritrae assieme a Loredana Bertè. Nello scatto la Regina del rock italiano bacia il vincitore di Amici e settimo classificato a Sanremo 2019 con la sua La ragazza con il cuore di latta, e gli mostra palesemente tanto affetto e altrettanta stima. Conosciamo tutti infatti la Bertè e se Irama non le fosse andato a genio non lo avrebbe baciato neanche sotto tortura. Cosa che ha fatto piacere al fidanzato di Giulia De Lellis che infatti ne ha approfittato per annunciare a tutti questo importante traguardo che vi abbiamo anticipato.

La dichiarazione a Loredana Bertè e la reazione di Giulia De Lellis

Irama ha confermato infatti che Giovani è disco di platino e lo ha fatto dichiarando affetto nei confronti della sorella della mitica Mimì: “Ti voglio bene Loredana. Con questo bellissimo momento immortalato sono orgoglioso di annunciare che anche ‘Giovani’ è disco di platino”. Tantissime le reazioni dei fan emozionati che si sono complimentati per il nuovo importante successo e per le bellissime canzoni contenute nell’album. Anche la De Lellis, di recente apparsa a Uomini e Donne – La scelta come consulente e consigliera di Teresa Langella, gli ha scritto un commento di congratulazioni. Insomma virtualmente con Irama ci sono stati tutti. Proprio mentre Stash Fiordispino invece si lasciava andare a un duro sfogo prima di mettersi a dormire…

La carriera di Irama al momento è costellata solo di successi e questo il cantante lo deve non solo all’affetto che il pubblico nutre per lui grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove intanto è scoppiata un’altra polemica, ma anche all’indiscutibile spessore di alcuni dei suoi pezzi e a uno stile unico e inconfondibile. Se dovessimo immaginare il futuro di Irama insomma non penseremmo affatto a una meteora, e in fondo speriamo davvero sia così, visto che il cantante si merita senz’altro questo successo. Auguri!