Irama e Victoria Doritou “si sono lasciati”: i retroscena

Dopo una lunga convivenza, Irama e Victoria Stella Doritou si sono lasciati. La storia d’amore, che durava da più di due anni, è giunta al capolinea, almeno secondo lo scoop lanciato da ThePipolGossip su Instagram. Una relazione importante, che il cantante ha cercato sempre di proteggere dalle luci dei riflettori. Allo stesso tempo, la modella non ha mai approfittato della notorietà di Irama per avere successo, anzi. Purtroppo sembra che la storia sia giunta al termine, forse a causa di alcune tempistiche.

“Due anni e mezzo d’amore (non social ma reale), una convivenza, oggi però la parola fine”, recita il gossip. Un’estate di addii questa, in cui si è sentito parlare più di rotture che di nuovi amori. Pare che questa stagione i due abbiano trascorso le giornate in luoghi completamente diversi, mai insieme. Irama e Victoria avrebbero preso scelte differenti, anche per via degli impegni lavorativi di lui probabilmente. Infatti, il cantante di Ovunque sarai si trova attualmente a Miami, mentre la modella avrebbe trascorso le vacanze prima con gli amici e poi la sua famiglia nella città di Vienna.

Dopo la fine della sua love story con Giulia De Lellis, Irama aveva ritrovato l’amore con Victoria, durante un viaggio a Parigi. Quell’incontro ha segnato i tre anni successivi. Ora, però, la rottura. Più volte in questi anni si è parlato di un matrimonio imminente e non solo. Più volte i fan si sono chiesti se fosse arrivata l’addio tra loro. Questo perché non è semplice scoprire come stanno le cose, visto che il rapporto l’hanno sempre vissuto con il massimo riserbo.

In effetti, Irama non è in alcun modo intenzionato a mettere sotto i riflettori la sua vita privata. Il suo unico modo per parlare con il pubblico è la musica. E chissà che tra le cause della rottura non ci sia la sua decisione di trasferirsi in Sud America. Attraverso un’intervista rilasciata a Il Messaggero, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha rivelato questa sua idea.

“Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare”, ha raccontato qualche settimana fa il cantante. Solo qualche giorno dopo, ha condiviso un video che lo ritraeva in mezzo alla folla durante un concerto in Italia: “Dicono che voglio andarmene, ma questa è casa mia”.

Infatti, pare che l’idea non sia quella di trasferirsi definitivamente dall’altra parte del mondo. Il suo scopo è quello di “far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano”. Per questo si trova a Miami, per avviare rapporti con produttori e discografici del posto.