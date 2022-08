Irama pronto a lasciare l’Italia: il progetto del cantante

Irama dice addio all’Italia. Almeno per il momento. Il cantante – che qualche anno fa ha trionfato ad Amici di Maria De Filippi – vuole trasferirsi in Sud America. Un modo per stare a contatto con una nuova realtà e soprattutto far conoscere la sua musica altrove. Filippo Maria Fanti, questo il vero nome dell’artista, sogna dunque una carriera internazionale, sulla scia di altri Big della musica italiana quali Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Nek.

Irama ha dato l’annuncio in un’intervista rilasciata al Messaggero:

“Sto pensando di trasferirmi in America Latina. Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare. Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano, che negli ultimi anni ha acquisito una dimensione internazionale a livello di suoni e produzione”

Negli scorsi mesi Irama è volato a Miami, una delle città più importanti della musica latina, per entrare in contatto con alcuni produttori e discografici del posto. Il primo passo per realizzare un progetto decisamente più importante. Questo viaggio è stato fondamentale per il giovane e per la sua ultima hit – PamPamPamPamPamPamPamPam – che ha proprio una base di dembow, genere musicale nato in Giamaica.

Irama non ha escluso di realizzare un nuovo album interamente in spagnolo, un modo per farsi conoscere più facilmente all’estero visto che è una delle lingue più parlate e ascoltate. Negli ultimi anni anche Alessandra Amoroso aveva provato a sfondare all’estero: l’interprete si è fatto conoscere principalmente in Messico ma ha poi preferito rientrare in Italia, dove resta tra le cantanti più amate e apprezzate della nuova generazione.

Al momento non è chiaro se Irama porterà con sé in questa nuova avventura la fidanzata Victoria Stella Doritou. I due fanno coppia fissa da circa tre anni e convivono a Milano. Lei è una modella di origini greche che però non ha mai approfittato della relazione con Filippo per farsi pubblicità. Anzi, il loro rapporto è sempre stato vissuto nel massimo riserbo nonostante si sia vociferato più e più volte di matrimonio.

Del resto Irama è fatto così: preferisce parlare poco della sua vita privata ed esprimersi attraverso la musica. Musica che ora spera di far conoscere ad un pubblico più ampio dopo i tanti traguardi raggiunti nel Belpaese dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi.