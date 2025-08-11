Irama e Mew stanno insieme? I dettagli parlano di una love story

Cosa sta succedendo tra Irama e Mew? I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi sono finiti al centro del gossip in queste ore, in particolare sui social network. I fan più attenti hanno notato alcuni dettagli che dimostrerebbero che sarebbe in corso un flirt o anche qualcosa di più importante. Attualmente, entrambi risulterebbero essere single.

Mew ha visto naufragare la sua relazione con Matthew qualche tempo fa, dopo aver lasciato con lui il talent show di Canale 5. La loro storia d’amore aveva appassionato molti e sembrava essere iniziata su basi solide. Infatti, l’ex allievo di Rudy Zerbi ha scelto di lasciare la famosa Scuola per stare accanto all’ormai ex fidanzata, che stava affrontando un turbolento periodo dal punto di vista psicologico.

Ma ecco che qualche tempo fa è arrivata la conferma sulla rottura. Inoltre, proprio in queste settimane, molti si sono convinti del fatto che Matthew avrebbe una storia d’amore con Giulia Stabile. I due trascorrono molto tempo insieme e condividono spesso foto e video sui social network. Eppure nessuno dei due ha confermato o smentito. Inoltre, c’è anche da dire che Giulia passa del tempo anche con un altro ex allievo della Scuola, Holden. Segno, questo, che la ballerina mantiene rapporti stabili e duraturi con chi passa dal talent, in amicizia.

Mentre ci sono dei dubbi sulla vita sentimentale di Matthew, ecco che si torna a parlare di Mew, questa volta affiancata a Irama. Il noto cantante è molto riservato quando si tratta della sua vita privata. Infatti, non tende a condividere la sua quotidianità con i fan. Il pubblico che lo segue apprezza e accetta questa sua decisione, ma è comunque curioso di sapere se c’è una donna nel suo cuore.

Pare che lo scorso 29 luglio Irama e Mew si trovassero nello stesso posto, precisamente in una villa con piscina a Brindisi. Mentre lui è presente in una foto con un gruppo di persone, lei ha condiviso una Storia su Instagram che la ritrae proprio in quel luogo. Inoltre, c’è chi fa notare altri dettagli che stanno alimentando ancora di più il gossip. Ad esempio, Matthew ha smesso di seguire su Instagram.

Un gesto strano, visto che l’ex allievo di Amici 23 aveva aperto due concerti di Irama, il quale ancora continua a seguirlo sul social network. Non finisce qui. Un altro fan molto attento racconta di aver visto un TikTok condiviso da Mew, dove qualcuno avrebbe commentato dicendo che alcune prove dimostrerebbero la sua presenza in Puglia con Irama. Ebbene sembra che la giovane cantante abbia, non solo cancellato i commenti, ma anche il video che lei stessa avrebbe condiviso.

Non resta, dunque, che attendere per scoprire se questa coppia esiste oppure no.