Mew e Matthew di Amici si sono lasciati: le parole di lei sulla rottura

La coppia composta da Mew e Matthew è stata una delle più amate tra quelle nate sui banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Poco fa, tuttavia, la cantante ha rivelato la rottura con il ragazzo con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Sebbene abbia rotto il silenzio soltanto ora, stando alle sue parole, i due si sarebbero lasciati già da un po’. Non sono stati rivelati i motivi dietro la chiusura del loro rapporto.

La rottura tra Mew e Matthew

Mew e Matthew sono stati due degli allievi della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, vinta dalla cantante Sarah Toscano. I due hanno abbandonato tuttavia il talent insieme prima dell’arrivo alla fase serale a causa di alcuni motivi personali. La loro coppia è stata una delle più amate tra quelle nate all’interno della scuola e, dopo l’uscita dal programma, i due erano addirittura andati a convivere. Sebbene sembrassero molto uniti, poco fa Mew ha annunciato la rottura con il ragazzo tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Stando alle sue parole a porre fine al rapporto potrebbe essere stato lui.

Nello specifico la cantante ha rivelato che lei e Matthew non stanno più insieme già da un po’ e che le loro vite hanno preso due strade completamente diverse. L’ex Amici ha poi aggiunto che quando si ama qualcuno bisogna essere capaci anche di lasciarlo andare. Infine ha ringraziato tutti i suoi fan per il supporto che le hanno sempre dato.

Di seguito la storia condivisa da Mew poco fa sul suo profilo Instagram:

Per il momento non ci sono state dichiarazioni, invece, da parte di Matthew. I motivi della rottura tra loro non sono stati ancora resi noti.

La partecipazione di Mew a Sanremo Giovani

Nonostante l’abbandono di Amici prima della fase serale, la carriera musicale di Mew non si è arrestata. La cantante ha difatti partecipato recentemente a Sanremo Giovani con il brano “La Nostra Malinconia”. Nella finale della competizione si è esibita con la canzone “Oh My God” non riuscendo tuttavia a classificarsi per il Festival di Sanremo. Il vincitore della categoria giovani è stato Settembre con la sua “Vertebre”.