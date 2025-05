Amici, Giulia Stabile e Matthew “flirt in corso”: dura reazione di Mew

Giulia Stabile e Matthew sono al centro del gossip legato ad Amici di Maria De Filippi in queste ore. Si vocifera che tra i due sia nato un flirt, davvero inaspettato. Infatti, nessuno si sarebbe mai aspettato che tra i due ex allievi del talent show di Canale 5 potesse nascere del tenere. E mentre sembra per ora tutto frutto di indiscrezioni e segnalazioni, ecco che Mew pare prendere una posizione che parla chiaro.

Facendo il punto della situazione, Matthew e Mew hanno avviato una relazione nella 23esima edizione del talent show, che ha appassionato molti telespettatori. Insieme i due hanno deciso, improvvisamente, di abbandonare in modo misterioso la Casetta e così anche il gioco. Lei, il cui nome completo è Valentina Turchetto, era considerata una papabile vincitrice, ma per via di alcuni problemi legati alla depressione ha deciso di andare via e Matteo l’ha seguita.

Dopo di che, i due cantanti di Amici 23 hanno continuato la loro relazione lontani dalle luci dei riflettori, condividendo spesso foto e video sulla loro vita insieme. Di recente, Mew ha rivelato che la love story è giunta al termine, senza scendere nel dettaglio. I fan avevano già intuito qualcosa, in quanto da tempo ormai non comparivano foto e video che li ritraevano insieme. Ora, in questi giorni, il gossip vede di nuovo protagonista Matthew, ma con Giulia Stabile.

Dopo aver affrontato la rottura con Sangiovanni, la ballerina non è più apparsa ufficialmente con un fidanzato al suo fianco. Non è di certo ufficiale questo presunto flirt con Matthew, ma le segnalazioni parlano chiaro. Amedeo Venza riporta in queste ore un’indiscrezione legata a tutta questa faccenda:

“Pare che sia un corso un flirt tra Giulia Stabile e Matthwew che ha partecipato all’edizione passata di Amici23. Era fidanzato con Mew, ma qualche mese fa hanno annunciato la rottura. Mew oggi ha tolto il segui a Giulia Stabile e ha ripubblicato un Tik Tok, che è palesemente una frecciatina a Giulia Stabile”

Non finisce qui la segnalazione. Infatti, pare che qualche giorno fa Matthew e Giulia abbiano assistito insieme al concerto di Alex Wyse, ex allievo della 21esima edizione di Amici e finalista di Sanremo Giovani 2025:

“Il pettegolezzo pare sia nato quando 2 giorni fa erano entrambi presenti al concerto di Alex e qualcuno li ha visti in atteggiamenti un po’ affettuosi”

Chiaramente può anche trattarsi di una semplice amicizia, visto che la Stabile è solita instaurare dei bei rapporti con chi passa dal talent show di Maria De Filippi. Se c’è davvero qualcosa di importante dietro di sicuro uscirà fuori.