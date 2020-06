Irama dopo Amici Speciali, notte di lacrime e sorprese: c’è anche la Pausini

Amici Speciali, Irama ha stravinto: il monologo su George Floyd che ha conquistato il pubblico e Maria De Filippi

Irama ha vinto Amici Speciali e ha terminato il suo percorso nel migliore dei modi. Non per la vittoria, che in fin dei conti vale poco trattandosi più di un evento per beneficenza che di una gara, ma per il monologo su George Floyd che è stato di grande impatto e che ha fatto luce su un problema serio, il razzismo, diffuso purtroppo non solo in America ma in tutto il mondo. Il monologo è piaciuto tantissimo a Maria De Filippi che ha subito fatto i complimenti al vincitore dopo aver chiuso il televoto con Michele Bravi, e ha fatto presa sul pubblico della trasmissione, non solo sui fan, che ha notato la profondità del messaggio e messo in risalto le doti interpretative del cantante. Sapevamo già che Irama fosse bravo, a dire il vero, ed è per questo che ha vinto la sua edizione di Amici, ma bisogna dire che in qualche modo riesce sempre a superarsi. Un po’ come i The Kolors che anche in queste quattro puntate sono riusciti a proporci delle performance fantastiche.

Irama dopo Amici Speciali, il messaggio di Laura Pausini e le lacrime di Gianni Sperti

A fare i complimenti a Irama è stata anche un’artista che ovviamente lo avrà riempito d’orgoglio, visto il rapporto che li lega e l’importanza che ha nel panorama musicale internazionale: parliamo di Laura Pausini, da sempre sensibile a temi di questo spessore, e che ha condiviso tra le storie Instagram un breve ma significativo “Complimenti, Filippo”; la storia è stata subito condivisa da Irama che tra l’altro ha ricevuto complimenti da molti altri volti noti: spicca ad esempio quello di Gianni Sperti – “Ho pianto” -, a cui si aggiungono i tanti che potete leggere a commento della foto che trovate qui di seguito. Non si può dire insomma che la vittoria di ieri sia stata immeritata, sebbene fossero in tanti coloro che tifavano per il talentuosissimo Michele Bravi.

News Amici, vince Irama ma anche Maria

Siamo molto felici che Amici Speciali sia stato un evento in grado di offrire un bello spettacolo e al tempo stesso di richiamare l’attenzione su temi così importanti; d’altra parte, se non è l’arte a promuovere certi messaggi chi o cosa dovrebbe farlo? Complimenti a Irama per aver approfittato di questo spazio e complimenti a Maria De Filippi per questo programma che anche grazie a Giuliano Peparini, ai coreografi e agli insegnanti di canto, riesce ad essere da anni una guida per i suoi telespettatori.