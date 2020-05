Io sono Mia: perché è stata scelta Serena Rossi e cosa c’entra Carlo Conti

Io sono Mia, l’attrice Serena Rossi è Mia Martini: come è stata scelta per il film

Io sono Mia è il film che ha segnato la carriera di Serena Rossi. Una carriera iniziata quando era solo un’adolescente, culminata prima con il doppiaggio di Frozen e poi con il ruolo di Mia Martini. Ma perché tra tante attrici, anche più affermate e famose, è stata scelta proprio la scugnizza napoletana diventata popolare nei primi anni Duemila grazie alla parte di Carmen in Un posto al sole? Talento e somiglianza fisica con Mimì, certo, ma altri ingredienti hanno fatto la differenza. Nel caso di Serena è stato determinante trovarsi al posto giusto al momento giusto. O meglio nel programma giusto: grazie a Tale e Quale Show di Carlo Conti, infatti, la Rossi è riuscita a farsi notare proprio nei panni della sorella di Loredana Bertè.

Serena Rossi ha interpretato Mia Martini a Tale e Quale Show

Serena Rossi ha partecipato a Tale e Quale Show di Carlo Conti per due anni di seguito, nel 2014 e nel 2015. Tra le tante imitazioni non è passata inosservata quella di Mia Martini. Un’imitazione sublime, magistrale, che ha conquistato tutti e in particolare Luca Barbareschi. Quell’anno il noto attore e produttore era in gara con Serena e dopo aver visto la performance con la collega ha deciso di lavorare ad un film sull’incredibile vita di Mimì. Una proposta che all’inizio ha lasciato di stucco la Rossi ma in un secondo momento, dopo aver studiato la storia della nota cantante tramite canzoni e filmati d’epoca, ha cambiato idea. E così Serena, in seguito ad un regolare provino, ha ottenuto la parte in Io sono Mia.

Carlo Conti è orgoglioso di Serena Rossi: le sue parole

“Sono molto orgoglioso di Serena. Quando l’ho vista in sede di scelta del cast, ho intuito che lei era molto di più di quello che aveva fatto fino a quel momento. Serena è una grande professionista, molto intelligente e molto umile. Ho visto in lei una persona con grande voglia di crescere, oltre che una grande artista”, ha dichiarato in un’intervista Carlo Conti, che da sempre crede nel talento della giovane. Ma pure Loredana Bertè, sorella di Mia Martini, ha espresso parole di stima per la bella attrice…

Loredana Bertè ha approvato il lavoro fatto da Serena Rossi

“È stato un colpo al cuore quando ho visto Serena nei panni di Mimì. Ha studiato molto, come si muoveva, i suoi scatti, la sua malinconia e il dolore che provava dentro ma che non dimostrava spesso. Lei è stata impressionante come in certe scene mi è sembrata lei e mi è arrivata dritta al cuore. Si è vista l’anima di Mimì, non so come abbia fatto senza il suo vissuto. Dandomi questa emozione che mi ha preso al cuore sin dalla prima scena… devo ringraziare anche il regista”, ha confidato Loredana Bertè.