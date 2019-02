Serena Rossi presenta Io sono Mia: la rivelazione su Loredana Bertè

By

Serena Rossi a La vita in diretta confessa: alla prima di Io sono Mia in lacrime dopo l’incontro con Loredana Bertè

L’attesa è finita, i fan di Mia Martini potranno finalmente assistere stasera al debutto di Io sono Mia. Il film, basato su fatti realmente accaduti, vedrà come protagonista Serena Rossi nei panni di Mia Martini appunto. L’attrice, dopo essere stata ospite al Festival di Sanremo 2019, oggi è stata invitata a parlare di Mimì e della biopic a La vita in diretta. Durante la sua intervista, dopo aver speso bellissime parole nei confronti dell’artista che ha interpretato e dei professionisti con cui ha lavorato, Serena ha anche citato Loredana Bertè. Quest’ultima, presente alla prima di Io sono Mia, è stata la prima a farla emozionare. Il motivo? Serena ha dichiarato che sono state le parole sussurrate dalla Bertè al suo orecchio che l’hanno fatta scoppiare in lacrime.

Serena Rossi: le parole che Loredana Bertè le ha sussurrato all’orecchio e che l’hanno fatta piangere alla prima di Io sono Mia

La forte emozione provata da Serena Rossi durante l’incontro con Loredana Bertè alla prima di Io sono Mia, ad onor del vero, è stata già ampiamente raccontata dai media. Le immagini del loro abbraccio e le lacrime di Serena sono state immortalate dai fotografi presenti all’evento e pubblicate dai principali siti e giornali di news e spettacolo. Oggi però, a La vita in diretta, Serena Rossi ha svelato quali sono state le parole sussurrate all’orecchio da Loredana Bertè che l’hanno fatta piangere quel giorno. “Mi ha abbracciato e mi ha detto: si vede che le hai voluto bene” ha dichiarato l’attrice “E io sono scoppiata a piangere”.

Serena Rossi incanta a Sanremo: le scuse a Mia Martini

“A nome di tutti, Mimì ti chiedo scusa per quello che ti è stato fatto” con queste parole, venerdì scorso, Serena Rossi al Festival di Sanremo 2019 ha voluto chiedere pubblicamente scusa a Mia Martini. Con la sua esibizione ha incantato il pubblico dell’Ariston e quello da casa, dando dimostrazione di un grande talento e una notevole sensibilità, come artista e come donna.