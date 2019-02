Serena Rossi in lacrime a Sanremo 2019 chiede scusa a Mia Martini

Serena Rossi al Festival di Sanremo 2019: le parole per Mia Martini

Serena Rossi ha omaggiato Mia Martini al Festival di Sanremo 2019. L’attrice è stata invitata da Claudio Baglioni per promuovere il nuovo film tv sulla vita della sorella di Loredana Bertè. La Rossi ha cantato in coppia con Baglioni la celebre Almeno tu nell’universo, che la Martini ha presentato sul palco dell’Ariston nel 1989. Il duetto ha emozionato il pubblico in studio e a casa ma soprattutto Serena, che a stento è riuscita a trattenere le lacrime. La napoletana ne ha approfittato per chiedere pubblicamente scusa – a nome di tutti – alla Martini, che è stata spesso osteggiata nel corso della sua carriera. “A nome di tutti, Mimì ti chiedo scusa per quello che ti è stato fatto”, ha dichiarato l’ex conduttrice di Detto Fatto.

Mia Martini: una carriera difficile per la cantante calabrese

Per un lungo periodo della sua carriera Mia Martini è stata ostacolata nel mondo dello spettacolo. Secondo una diceria diffusa negli anni Ottanta l’interprete calabrese portava sfiga. Per questo, per molti anni, non è stata invitata a eventi e programmi televisivi e le sue canzoni non sono state trasmesse in radio. Anni che hanno profondamente segnato anche la vita privata di Mimì, morta poi prematuramente all’età di 47 anni nel 1995.

Mia Martini protagonista di un film tv per la Rai

Martedì 12 febbraio andrà in onda su Rai Uno il film tv Io sono mia, dedicato alla vita di Mia Martini. La pellicola ha avuto il benestare di Loredana Bertè, che ha subito instaurato un ottimo rapporto con Serena Rossi.