Serena Rossi in Io sono Mia: in lacrime per l’incontro con Loredana Bertè

Serena Rossi sarà Mia Martini in Io sono Mia: l’attrice racconta l’incontro con Loredana Berté

L’attesissimo film su Mia Martini (Io sono Mia) vedrà Serena Rossi vestire i panni di una delle più grandi cantanti della musica italiana. Interpretare Mia Martini, ovviamente, è stata una gran bella sfida per lei. Film e sceneggiatura, ha raccontato inoltre l’attrice in un’intervista rilasciata a Chi, sono stati preventivamente approvati da Loredana Bertè. Quest’ultima non si è mai presentata sul set ma ha voluto conoscere comunque la protagonista principale. In merito al suo incontro con la Bertè la Rossi ha raccontato: “Alla fine ha avuto parole meravigliose per questo lavoro, mi ha abbracciata e mi sono sciolta in lacrime”.

Serena Rossi nei panni di Mia Martini: durante le prove assistita dal coach di Tale e quale show

Fin dal primo momento Serena Rossi ha messo anima e corpo per rendere perfetta la sua performance in Io sono Mia. “Ho visionato miliardi di video e biografie con l’aiuto di chi la conosceva bene. Ho lavorato con due coach, una delle quali è la stessa di Tale e quale show. Ho dato tutta me stessa” ha raccontato l’attrice. Lavorare a questo ruolo le ha permesso di entrare in contatto con l’anima del personaggio interpretato. Cosa le è rimasto oggi di Mia Martini? “Un rispetto enorme” ha spiegato lei “Per il suo talento, la sua classe, la sua dignità. Era beneducata, garbata, gentile, anche quando l’attaccavano”.

Serena Rossi ricorda Mia Martini: “Oggi ha vinto lei”

Ad anni di distanza dalla tragica morte di Mia Martini, e dopo essersi tuffata nel suo mondo, Serena Rossi oggi si sente di aggiungere altro alla storia della cantante. “Se oggi siamo qui a ricordare Mimì, a rimpiangerla, a chiederle scusa, allora chi ha vinto è lei” ha affermato l’attrice prima di chiudere la sua intervista.