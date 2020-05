Io sono Mia cast: dove abbiamo già visto gli attori protagonisti

By

Chi sono gli attori di Io sono Mia, il film su Mia Martini con protagonista Serena Rossi

Il grande successo di Io sono Mia non è solo dovuto alla storia drammatica e forte della cantante Mia Martini ma pure alla bravura degli attori protagonisti. Su tutti spicca Serena Rossi che, dopo aver indossato i panni di Mimì in una puntata di Tale e Quale Show, è stata scelta per questo film prodotto da Luca Barbareschi. Ma chi sono gli altri interpreti e dove li abbiamo già visti? Scopri tutto su Gossipetv!

Serena Rossi è Mia Martini

Classe 1985, nata e cresciuta a Napoli, ha iniziato a recitare da adolescente. La grande popolarità è arrivata nel 2003, grazie al ruolo di Carmen in Un posto al sole. Dopo 7 anni Serena ha lasciato il set napoletano per dedicarsi ad altri progetti televisivi e cinematografici. La nuova svolta è arrivata nel 2014, quando ha partecipato a Tale e Quale Show, e nel 2017 quando ha condotto per qualche mese Detto Fatto. “Io sono Mia è il film che mi ha cambiato la carriera”, ha assicurato la Rossi.

Maurizio Lastrico è Andrea

Attore e comico genovese del 1973. È diventato famoso nel 2010 grazie a Zelig. Nel 2017 ha sostituito Crozza a diMartedì su La7. Negli ultimi anni ha acquistato grande popolarità grazie alle fiction Rai: prima Tutto può succedere, dove è stato Elia, poi Don Matteo, dove interpretava il pm Marco Nardi. Ha recitato anche nelle fiction Mediaset Il processo e Made in Italy.

Dajana Roncione è Loredana Bertè

Nata a Palermo nel 1984 si divide da anni tra tv e cinema. Ha fatto parte del cast de Il grande sogno, Baaria e L’ultimo re. In tv è stata Jolanda nella serie La mafia uccide solo d’estate. È nota agli appassionati di cronaca rosa per via della sua relazione con Thom Yorke, il cantante del gruppo rock inglese Radiohead.

Antonio Gerardi è Alberigo Crocetta

Il manager di Mia Martini in Io sono Mia ha il volto di Antonio Gerardi, l’attore di Potenza che ha indossato i panni di numerosi ruoli secondari. Solo per citare quelli degli ultimi anni, ha fatto parte del cast di: Non dirlo al mio capo, La porta rossa, Imma Tataranni, Vivi e lascia vivere. Ma Gerardi lavora molto anche al cinema, di recente lo abbiamo visto in: La ragazza nella nebbia e Una vita spericolata.

Edoardo Pesce è Franco Califano

Attore romano noto ai più per il ruolo di Ruggero nella serie Romanzo Criminale. Successivamente ha preso parte a numerosi film e fiction. Tra le tante I Cesaroni, nella quale ha ricoperto il ruolo di Annibale Cesaroni, fratello gay di Giulio. Nel 2019 Pesce ha vinto il David di Donatello come migliore attore non protagonista grazie a Dogman di Matteo Garrone. Di recente è stato Alberto Sordi nel film sulla vita del celebre artista.